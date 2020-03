Los números avalan al Cádiz en caso de suspensión

¿Qué pasaría si se suspende la liga? Esa es la pregunta que pasa por la cabeza de todos los aficionados al fútbol. Quién bajará, quién sube, quién juega tal o cual competición. Muchas son las incógnitas que tienen los hinchas y los propios profesionales del balompié.

Parece que si LaLiga acaba dando carpetazo al presente campeonato por el coronavirus se pueden suceder varios escenarios. Entre todas las posibilidades varios son los que se contemplan en los que el Cádiz pueda salir bien parado. Una de ellas sería que el torneo se diera por concluido al término de la primera vuelta, cuando todos habían jugado contra todos.

En esa situación el Cádiz era líder y además con una notable diferencia con el segundo clasificado. Los de Cervera tenían una ventaja de 7 puntos con el Almería y de 8 con el Huesca, que en ese momento estaba tercero. En este primer escenario los amarillos estarían en Primera.

Otra posibilidad sería la de suspender la liga de inmediato, ahí el Cádiz también es líder, con una ventaja mejor sobre el segundo, pero suficiente con el tercero. Otra buena posibilidad para los intereses amarillos.

Pero qué pasaría si desde el máximo órgano decidieran que el campeonato se decidiría buscando la regularidad de todo un año. Tirando de estadísticas, en qué posición a lo largo del torneo estuvo más veces un equipo. Pues bien, han acertado, ahí el Cádiz también gana.

Los amarillos son el equipo que más veces defendieron el liderato en esta temporada (25 ocasiones) en segunda posición han estado en 4 jornadas y sólo una jornada han estado en tercer y cuarto lugar en la tabla.

Los siguientes equipos que más veces han estado en ascenso directo han sido Almería y Fuenlabrada, con un total de 13 jornadas, repartidas con tres lideratos para cada uno y diez veces en segundo lugar. Aquí gana el Almería que no conoce lo que es salir del play off, mientras que los madrileños llevan fuera 6 jornadas.

Sólo esos dos equipos han sido capaces de ocupar la primera silla de la clase. Entre los dos suman los seis partidos en los que el Cádiz no estuvo en primer lugar.

Los otros equipos que actualmente están en play off o ascenso directo reflejan que Zaragoza estuvo segundo clasificado en 5 ocasiones por 24 jornadas de play off y 2 fuera de la promoción. El Huesca alcanzó la segunda posición en una única jornada, 28 estuvo en play off de ascenso y sólo dos fuera. El Girona y el Elche llegaron a estar una jornada en descenso. Los catalanes 12 en play off y 18 fuera, mientras que los alicantinos 7 en puestos de promoción y 23 fuera. Ninguno de los dos tocó el ascenso directo en ninguna jornada.

Clasificación por equipos. (Orden actual de la tabla)

· Cádiz CF. 25 jornadas 1º. 4 jornadas 2º. 2 jornadas play off.

· Zaragoza. 5 jornadas 2º. 24 jornadas Play off. 2 jornadas fuera de play off.

· Almería. 3 jornadas 1º. 10 jornadas 2º. 18 jornadas play off.

· Huesca. 1 jornada 2º. 28 jornadas Play off. 2 jornadas fuera de play off.

· Girona. 1 jornada descenso. 12 jornadas Play off. 18 jornadas fuera de play off.

· Elche. 1 jornada descenso. 7 jornadas Play off. 23 jornadas fuera de play off.

· Mirandés. Nunca en play off.

· Sporting. Nunca en play off.

· Alcorcón. 2 jornadas en play off. 29 jornadas fuera.

· Ponferradina. Nunca en play off.

· Rayo. 4 jornadas en play off. 27 jornadas fuera.

· Fuenlabrada. 3 jornadas 1º. 10 jornadas 2º. 12 jornadas play off. 6 jornadas fuera.

· Tenerife. 4 jornadas en descenso. 27 fuera descenso.

· Málaga. 1 jornada 2º. 1 jornada play off. 4 jornadas en descenso. 25 jornadas fuera.

· Numancia. 1 jornada en descenso. 6 jornadas en play off. 24 jornadas fuera.

· Las Palmas. 1 jornada en descenso. 3 jornadas en play off. 27 jornadas fuera.

· Oviedo. 18 jornadas en descenso. 13 fuera descenso.

·Albacete. 3 jornada en descenso. 4 jornadas en play off. 24 jornadas fuera.

·Dépor. 21 jornada en descenso. 1 jornadas en play off. 9 jornadas fuera.

· Lugo. 12 jornadas en descenso. 19 fuera descenso.

· Extremadura. 25 jornadas en descenso. 6 fuera descenso.

· Racing. 27 jornadas en descenso. 4 fuera descenso.