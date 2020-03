Richard Barral, asesor del Deportivo: "Los fichajes están teniendo un impacto alto"

Finalmente fueron ocho los fichajes de Richard Barral en el Deportivo. El asesor del consejo en el área deportiva ha hablado ante los medios tras la llegada del último jugador. Abdulaye Ba se convierte en la octava incorporación de Barral, que suple así la lesión de Michele Somma. El defensa es la guinda para una plantilla cambiada por completo. Barral cree que "el impacto de los fichajes ha sido alto desde el día uno".

"La negociación por Ba paso por diferentes fases. De la negación total del Rayo al principio, e incluso ayer por la mañana hubo complicaciones", recuerda Barral, quien defiende que no era tan urgente moverse en el mercado. "En cuanto a número no era tan necesario. Peru puede jugar de central perfectamente. Abdulaye de joven iba para top y tuvo altibajos. Aquí esperamos que nos dé su mejor versión", asegura.

Ba: "Vine al Deportivo a disfrutar"

El nuevo zaguero asegura que no quiere regresar más al Rayo Vallecano y quiere volver a ser feliz. "He tenido muchas ofertas y estaba sorprendido de que ningún periodista hablase de mi situación. Nadie del Rayo puede decirme nada sobre mí profesionalidad. Yo no quiero continuar allí más, que quede claro", explica.

El nuevo central presenta su valía ante los micrófonos y espera devolver el cariño a la afición blanquiazul. "Soy Abdoula y se lo que valgo. Estoy muy orgulloso. Sé que Coruña es un gran club y estoy muy orgulloso", sentencia ante los micrófonos.

Barral ofrecerá a Somma la renovación

Richard Barral ha asegurado que el Depor ha pactado ya con Michele Somma su continuidad en el club tras esta temporada. El italiano acaba contrato y tal y como su agente desveló en Coruña Deportiva, el club coruñés quiere que continúe. Lo que no está tan claro es si el jugador podrá regresar a recuperarse e Galicia. Las restricciones en Italia por el coronavirus hacen inviable que pueda volver de momento.

Confianza en la salvación

Richard apuesta por la salvación del equipo. El asesor no da importancia al tropiezo en Almería y asegura que con la plantilla actual, el equipo logrará salvarse. "Hay que mantener la calma porque esto va a ser así hasta el último día. El equipo tienen que tener amarrada la permanencia. Si es así las cosas están claras. Y luego saber el dinero del que se dispone. Si esta hablada una cierta estructura pero no está nada encajado", avanza de cara al futuro.