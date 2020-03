La Fed. de Baloncesto Valenciana mantiene sus competiciones a la espera de recibir instrucciones

La Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV) mantiene sus competiciones a la espera de recibir instrucciones de las autoridades competentes.

La territorial que preside Salvador Fabregat es de las pocas que no ha decidido aplazar las competiciones por lo que, de momento, y en lo que respecta al C. B. Elda, su equipo sénior masculino, el del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural, jugará el partido de la 24ª jornada de liga en el Grupo D de la Preferente, este viernes a partir de las 21.00 h en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, contra el C. D. Salesianos Alicante y el de la 9ª jornada en el Grupo F del Campeonato Preferente del sénior femenino que jugará, también el sábado a las 18.00 h, en el pabellón municipal de Ibi ante el C. B. Teixereta – 50º Aniversario.

instrucciones La FBCV asegura que no ha recibido ninguna comunicación que determine la suspensión

Comunicado oficial de la FBCV:

“La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) está en contacto permanente con las autoridades sanitarias y deportivas al respecto del coronavirus COVID-19, y hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación que determine la adopción de cualquier tipo de medida sobre las Competiciones FBCV y las categorías IR, así como sobre el resto de actividades programadas.

Por tanto, las competiciones y actividades previstas en los próximos días se mantienen con total normalidad salvo que se reciban instrucciones de las autoridades competentes.

Se exceptúa la preparación de la Selección Alevín, que ha sido suspendida tras la decisión de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de no celebrar el Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas”.