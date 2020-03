La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elda y Petrer pide medidas para evitar los desahucios "ya"

Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elda y Petrer han visitado el programa Hoy por Hoy Elda Vinalopó para hablar de la situación de la vivienda.

Martín Cutillas, miembro del grupo, ha señalado que “no se están renovando los contratos de alquiler” lo que supone un gran problema para muchas familias y “se están produciendo desahucios porque la gente no puede pagar el alquiler”, no porque no quieran sino por la “situación de precariedad” en la que viven.

En relación a la moratoria de mayo de 2020 anunciada por el gobierno, señala Cutillas que es algo positivo, pero no es una medida que acabe con esta situación ya que “en unos años nos veremos con el mismo problema” y califica esta moratoria de “salvavidas puntual”. La parte positiva de esta medida es que garantiza que se alargue el contrato de alquiler de muchas familias.

Por su parte, Juan Gregorio, ha vivido una situación de desahucio que, afortunadamente se ha solucionado a día de hoy: “No puedes hacer nada cuando te llaman a deshoras”, relata, añadiendo que “su objetivo es cobrar”.

Sin embargo, también ha lanzado una bala a favor de los bancos: “Hay alguna entidad bancaria que a día de hoy se porta medianamente bien”.

Otra persona que ha vivido esta situación es Antonio Jover cuyo problema está “casi solucionado”, afirma. Jover ha denunciado que la meta final del sistema económico bancario es “apropiarse de las viviendas de los ciudadanos cuando está ya casi pagada”.

Respecto a las personas que acuden a la plataforma, Martín ha explicado que lo que buscan es “poder pagar un alquiler y quieren una estabilidad”. En relación a ello, explica que “tenemos ejemplos de vivienda social accesible a los ciudadanos, y piden esto para la ciudad. Así, pide al Ayuntamiento de Elda que “presione a la Generalitat para crear una bolsa de vivienda con alquileres acorde a la rentabilidad de la gente”, es decir, piden precios que las personas puedan pagar, alquileres que puedan permitirse.

Además, ha anunciado que en Elda, se va a conceder a EMUDESA la gestión del bloque de vivienda de Simón Bolívar y piden que “esto sea para ya”, porque en Elda hay muchas personas y familias que lo necesitan y requieren medidas urgentes. “La pregunta de los afectados es ¿mañana que?” y cuenta que de aquí a mayo “hay cuatro desahucios y no hay vivienda social”.