Las agencias de viajes de Elda "preocupadas" ante las cancelaciones por el coronavirus

Un billete de tren, uno de autobús, una reserva de fin de semana. Este es el trabajo que ahora mismo tienen las agencias de viajes de Elda que se están viendo seriamente perjudicadas por la pandemia del coronavirus.

Los ciudadanos no estamos seguros de viajar por “miedo” y ésto está frenando las salidas en campañas fuertes para estas agencias como el puente de San José, la Semana Santa o incluso la preparación de las vacaciones.

Verónica Cabanillas, gerente de BE the Travel Brand ha explicado en Hoy poy Hoy Elda Vinalopó que no se puede argumentar frente a ese miedo.

Cabanillas destaca la “catástrofe” para el sector servicios y turismo de la decisión de suspender los viajes del Imserso pero eso sí afirma que el dinero a las personas se les devolverá. Por el contrario, pone el acento en los viajes particulares donde los seguros, en su mayoría, no cubren en caso pandemia.