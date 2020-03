La comunidad china en Murcia tiene miedo: la mayoría ha cerrado o va a cerrar sus comercios

Esta mañana hemos decidido salir a dar un paseo por el centro de Murcia para comprobar cuál es la situación de los muchos bazares chinos que hay en la ciudad. Hemos visitado algunos de ellos para saber la opinión de sus dueños y trabajadores sobre el coronavirus.

La primera reacción de todos ha sido mirar con recelo la grabadora, hasta el punto de que a mitad del reportaje hemos tenido que guardarla. Hay quienes incluso se han negado a hablar cuando han sabido que era para la radio, o que directamente han dicho no comprender castellano. "No queremos ser la voz", asegura una joven comerciante.

Han sido varios los locales que hemos encontrado cerrados. Otros muchos aseguran que tienen pensado cerrar pronto, al menos durante unas semanas, sobre todo si los casos aumentan en la Región de Murcia. "Todos los días se doblan los casos, al final acabaremos cerrando", se lamenta otro propietario. El miedo es el motivo que todos señalan, sobre todo hacia un posible contagio de las personas mayores.

También es habitual que los comerciantes atiendan a los clientes con una mascarilla. "En China es prácticamente obligatorio llevarla, no ponérsela se toma como una gran falta de respeto", comenta un matrimonio que prefiere mantener el anonimato y regresó hace más de un mes del país.

En uno de los bazares, nos atiende un chico joven muy amable, pero que también prefiere no ser grabado. Nos da un documento informativo sobre las mascarillas, y el suyo no es el único local en el que encontramos colgado un cartel similar. "En este establecimiento usamos mascarillas para proteger a todos los clientes que nos visitan, porque así conseguiremos prevenir y evitar el contagio cruzado", reza. Él dice que no pasa nada por ponérsela, que es por seguridad. Su bazar es de los pocos que no tiene pensado cerrar hasta que no exista una prohibición expresa. "Si cierro, ¿cómo pago el alquiler?", se pregunta.

El matrimonio que volvió de China a principios de febrero tuvo que estar aislado dos semanas en su casa. Su local también está cerrado. "En caso de enfermedad, los chinos prefieren que se les atienda en China, porque creen que el país está más preparado. En Europa no se ha tomado en serio el problema", se lamentan.