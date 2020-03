La corresponsabilidad social es clave para contener el coronavirus en Murcia

Representantes del gobierno, expertos y asesores sanitarios murcianos coinciden: las medidas de cuarentena para afectados, la suspensión de clases para niños, adolescentes y universitarios y otras medidas de contención reforzada que se van a tomar en los próximos días "no pueden tomarse como unas vacaciones".

O dicho de otra manera: es responsabilidad de cada uno (y cooresponsabilidad social de todos) lo que hacemos en los próximos días, semanas y meses con los críos sin cole, o si nos mandan a casa a hacer teletrabajo, o si no tenemos clase en la universidad, o si venimos de una región muy afectada como Madrid a otra con pocos casos con Murcia porque tenemos casa en la playa. Es el momento de limitar al máximo nuestros desplazamientos de ocio y evitar las aglomeraciones y sobre todo, para determinados grupos de población como personas mayores o personas en cuarentena, mantener el mayor aislamiento posible en casa.

"Por muchas medidas que se tomen desde las administraciones públicas, la propagación del virus no se podrá frenar si la población no está concienciada y no toman sus propias medidas de aislamiento", señala a la SER una fuente de máxima relevancia del Gobierno murciano.

Numerosas autoridades regionales y municipales señalan a la SER su preocupación por algunas actitudes que ya se han detectado entre la población que ha "emigrado" desde zonas más afectadas como Madrid. La Región de Murcia vive del turismo y de recibir a visitantes de otras regiones, pero los visitantes que vienen en estos momentos, y que ya se empiezan a ver en las playas, tienen que tener clara esta frase de un alto cargo regional conocedor de la situación:

"Algunas personas de Madrid con casa en playas como Mazarrón, Águilas o La Manga está viniendo a pasar la cuarentena como si estuvieran de vacaciones paseando bajo el sol, tomando una cerveza en un bar y haciendo vida normal con el resto de personas en municipios costeros donde no se ha producido ni un solo caso. Y esa no puede ser la actitud, no es responsable.

El gobierno de Murcia lleva varios días pidiendo responsabilidad a todas las personas que están viajando estos días hacia la Región de Murcia. "Evidentemente no se va a perseguir a nadie pero sí se trata de que a las personas que han puesto en aislamiento, lo cumplan", señala un portavoz autorizado, que añade "la gente debe tomarse esto en serio, debe permanecer en sus casas" y cierra la reflexión con esta otra frase: " si no lo hacen, la gente que esté a su alrededor tiene la responsabilidad de pedirles que se mantengan aislados para evitar la expansión del virus".

El gobierno ha hecho un llamamiento para que la gente de la Región evite estos días el contacto con personas que procedan de los territorios donde hay transmisión comunitaria (Madrid, Pais Vasco y La Rioja) y ha dado instrucciones "a todos aquellos que procedan de estos territorios" de que deben permanecer aislados en sus casas dos semanas.

La Federación de Municipios de la región también pide a los madrileños que han viajado a Murcia que se queden en casa

La Federación de Municipios de la Región de Murcia ha instado a los madrileños que han decidido viajar a los municipios costeros de la Región de Murcia, tal y como han constatado algunos de ellos, a que no salgan de sus viviendas en un mínimo de 15 días.

Desde el Gobierno Regional se cree que por este motivo, entre otros, en unos días la Región vivirá un alto repunte de contagio, puesto que las personas con segunda residencia en Murcia llegadas desde otras comunidades autónomas "lo están haciendo sin control".

Así lo ha transmitido vía twitter tras reunirse su presidenta, María Dolores Muñoz; su vicepresidente, Víctor López, y el secretario general, Manuel Pato, con carácter de urgencia con el consejero de Salud, Manuel Villegas, para hablar de las recomendaciones y directrices que deben seguir los municipios.

Se aconseja además no celebrar ninguna actividad que no asegure la distancia entre las personas de 2 metros.