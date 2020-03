El Real Valladolid cancela entrenamientos en abierto y ruedas de prensa

El Real Valladolid suspende toda actividad deportiva y comunicativa relacionada con el primer equipo, el Promesas y el Juvenil A. No se celebrarán los partidos de los equipos no profesionales y la situación del primer equipo queda pendiente de la reunión entre AFE, Liga y la Federación Española de Fútbol, que serán los que decidan si se suspende o no la competición. Así lo ha anunciado el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, que ha sustentado estas medidas en la prevención de la proliferación del Coronavirus.

“Se suspenden las ruedas de prensa y entrenamientos a puerta abierta de todo el Club, mientras que las entrevistas serán exclusivamente vía telefónica. Los entrenamientos de la Liga Genuine quedan suspendidos, de igual manera que todos los encuentros y torneos de carácter amistoso y los viajes técnicos y reuniones”, indicó Espinar.

Los empleados del club sólo acudirán a las instalaciones siempre y cuando sea indispensable y el resto trabajará desde casa. También indicó que están preparados ante un posible contagio y mandó un mensaje de tranquilidad al insistir en que los futbolistas no son un grupo de riesgo.

Como medida de prevención, el club ha colocado “dispensadores de gel y cartelería informativa” para preservar la salud de trabajadores y cuerpo técnico. También se pronunció acerca de jugar partidos a puerta cerrada (decisión que está pendiente de la reunión entre los tres principales organismos del fútbol) y declaró que "la salud de espectadores y futbolistas debe preservarse" y que para él "los partidos sin público son otra cosa”.

Acerca de la situación de los abonados en las jornadas a puerta cerrada, explicó que se tomará una decisión “una vez haya finalizado todo este proceso”. “Nadie nos ha garantizado el número de partidos a puerta cerrada”, indicó Espinar.