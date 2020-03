La Xunta cierra los colegios desde el lunes por el coronavirus

La Xunta de Galicia ha adoptado en el Consello de Goberno de este juves la decisión de suspender la actividad docente a partir del próximo lunes, como una de las medidas adoptadas para tratar de frenar el avance del Coronavirus.

Aunque el cierre obligatorio y por tanto la suspensión de las clases se producirá a partir del próximo lunes, la recomendación del gobierno autonómico es, de hecho, que aquellos niños que puedan evitar ir al colegio mañana, no asistan y han determinado por tanto como "no obligatoria" la jornada de mañana, con la recomendación del gobierno autonómico de que en la meddia de lo posible no se acuda a clase. Estas medidas también se recomiendan para la universidad y para la formación profesional.

La Xunta ha decretado además el cierre de todos los centros comunitarios desde este viernes, así como ha suspendido todas las actividades lectivas y extraescolares para los próximos 14 días.

En la reunión de este jueves, el Consello de la Xunta también ha acordado medidas para la función pública, con un protocolo que recoge, entre otros aspectos, la promoción del teletrabajo, flexibilidad horaria y reorganización de turnos.

Por otro lado, la Xunta también limita las concentraciones en espacios cerrados a un máximo de 50 personas. En el caso de que haya aforos más amplios, se limitan a un tercio del aforo, es decir, si tiene capacidad para 600, estaría limitada a 200.

El presidente del Gobierno gallego ha informado de que se volverá a reunir esta tarde con sus conselleiros, junto a la comisión interpartamental, por si es necesario perfilar alguna medida después del Consejo de Ministros.