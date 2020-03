Las ANPAS aplauden la suspensión de las clases

Desde la federación de ANPAS aplauden la noticia de la suspensión de clases, esperaban la medida y sólo ponen un pero, no entienden la voluntariedad de ir o no al colegio el viernes. El único pero porque aunque son los primeros que saben que la conciliación es difícil se trata de conseguir que los niños no sean trasmisores y para ello es necesario un aislamiento social así que esta tarde redactarán una circular pidiendo a los padres, madres y tutores que no ir a clase signifique quedarse en casa.