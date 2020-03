Avalancha de cancelaciones de eventos en el Baixo Miño por el coronavirus

La crisis del coronavirus ya se está notando en el Baixo Miño. En Tui, como primera medida, se aconseja la tramitación telefónica o telemática de las gestiones en los distintos servicios municipales. Además, se han suspendido los eventos deportivos organizados conjuntamente con Valença de Minho como las andainas y la prueba de BTT y se valora aplazar los actos culturales del fin de semana. A mayores, el concello tudense ya estudia la suspensión de las fiestas de San Telmo, que se celebran del 11 al 20 de abril.

En A Guarda sigue funcionando el servicio de ferry con Caminha y no se valora, por ahora, su cancelación. Sí que se ha aplazado la manifestación en defensa da Sanidade Pública prevista para este sábado y también las concentraciones de cada jueves delante del centro de salud. Por parte del Concello guardés no se descarta cerrar museos o el albergue de peregrinos. Por el momento han cancelado el viaje cultural a Povoa de Varzim y Vila do Conde previsto para el 4 de abril.

También se ha visto afectado por la crisis del coronavirus la Banda de Gaitas de San Xoán de Paramos, que mañana viajaba a Nueva York para participar en el desfile de San Patricio del 17 de marzo. Finalmente, el evento se ha cancelado y ahora las más de 60 personas que iban en la expedición de la banda comienzan un duro y largo proceso para recuperar parte del dinero invertido en este viaje, que alcanza los 40.000 euros. El primer objetivo es recuperar el dinero de los vuelos, unos 420 euros de media por persona.