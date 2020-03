El coronavirus afecta al desarrollo del pleno en las Cortes

"Debemos tomar una actitud ejemplarizante en la normalidad de que las instituciones tienen que seguir funcionando y, a la vez, garantizando la máxima seguridad y el cumpliento estricto de la normativa de seguridad sanitaria", explicaba Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, durante el pleno celebrado hoy, en el que tan solo un tercio del hemiciclo estaba presente.

Así, el pleno ha funcionado, pero no con normalidad, puesto que la mayoría de los diputados han seguido la sesión por streaming, desde sus despachos. Aunque, a decir verdad, lo del cumplimiento estricto de las medidas de prevención, más o menos. Y es que los diputados han evitado todo lo posible permanecer juntos, han intervenido desde sus escaños, sentados, para no compartir el micro de la tribuna de oradores y han establecido turnos para no coincidir en la cafetería. Algunos ni se han acercado a su sillón.

Sin embargo, otros, como Maru Díaz, han participado en los corrillos habituales o han llegado a chocarse las manos, como el vicepresidente Arturo Aliaga con el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. Este último abría la sesión con un irónico "buenos días y salud".

A la diputada del PP, Carmen Susín, no parece haberle hecho tanta gracia el acuerdo de intervenir sentados en los escaños, así que ha hablado en su escaño, pero de pie. "Yo me levantaré porque que se tomen medidas de contención no quiere decir que se nos aplane ni se nos contenga a la oposición que parece que hoy es lo que se está intentando", criticaba.

Tampoco se han contenido sus señorías de algún abucheo y, esta vez, Sada casi lo agradecía. "Veo con cierta tranquilidad que a pesar de estar pocos sigue la animación del pleno", ironizaba el presidente de las Cortes.