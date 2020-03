Suspendidos varios actos públicos para prevenir contagios de coronavirus en Ávila

Este miércoles se celebra el Día Mundial del Riñón. Como es habitual, desde la Asociación de Enfermos Renales, ALCER, se habían programado actividades de divulgación con mesas informativas en el Mercado Grande en las que se iban a hacer análisis de glucemia y de tensión .

La actividad se iba a desarrollar duante toda la mañana con la colaboración de los estudiantes de Enfermería de la USAL y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, pero ha sido suspendida. Desde ALCER han emitido un comunicado en el que explican que "debido a la excepcional situación en la que nos encontramos, debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y cancelar los actos preparados para hoy en el Mercado Grande".

También la plataforma Nursing Now Ávila, que está formadda por profesionales de enfermería, han aplazado las charlas previstas en Ávila y Arenas de San Pedro este mes de marzo. También la exposición fotográfica FotoEnfermería que se iba a desarrollar entre el 23 de marzo y el 4 de abril. La decisión se ha tomado ante "la posibilidad de que exista un contagio de un profesional que haya acudido a estos actos y la posterior cuarentena de las personas que hayan podido mantener contacto con él, hace más que necesario tomar esta medida". Recuerdan que los enfermeros "suponen una pieza clave de contacto directo con la ciudadanía en los centros de salud, por lo que requieren de una especial protección al ser quienes velan por el cuidado de los pacientes".

La Fundación Avila ha decidido cerrar a partir del viernes el Centro Recereativo San Juan de la Cruz situado en el pasaje Reyes Católicos y que recibe diariamente a cerca de un centenar de personas mayores, uno de los colectivos de riesgo ante la enfermedad. La celebración de los actos que ya están previstos en sus espacios quedarán "a criterio de los organizadores del evento" y no van a hacer ya reservas para la cesión o alquiler de esos espacios. En los pueblos en los que tienen centros culturales, su uso quedará a criterio de los Ayuntamientos que son quienes gestionan los mismos.

La Diócesis de Ávila ha suspendido un encuentro de niños que iba a desarrollarse el próximo 21 de marzo. El Obispo ha enviado una carta a todos los sacerdotes de la diócesis para que se incluya en las misas una oración específica para pedir por los afectados por la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía de Ávila ha puesto en marcha un protocolo para promover el trabajo a distancia por parte de los fiscales, garantizando siempre su asistenica a aquellos actos que requieran su presencia física (juicios, asistencia a vistas, etc) Por otro lado, algunas Audiencias Provinciales de Castilla y León y Juzgados Decanos han exonerado a los abogados y procuradores de la obligación de vestir toga en los juicios para evitar contagios ya que, en muchas ocasiones, esta prenda no es propiedad de los operadores jurídicos sino que son prestadas por sus Colegios Profesionales y, por tanto, de uso compartido. Los consejos de las Audiencias afectan también a los micrófonos de las salas de vistas, recomendando a los profesionales que guarden una distancia prudente a la hora de utilizar estos dispositivos y que no los toquen. Se contempla también recurrir a la videoconferencia para las declaraciones de aquellas personas que tengan que intervenir en un juicio y que provengan de zonas de riesgo.

Se han suspendido numerosos actos culturales, entre ellos la conferecia que el filósofo Fernando Savater iba a impartir en el Instituto José Luis López Aranguren el próximo 16 de marzo.