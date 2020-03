Estas son las medidas preventivas para evitar la propagación del coranavirus en Valdepeñas

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha aprobado, mediante decreto, una serie de medidas preventivas para luchar contra la propagación del coronavirus. Medidas que se prolongarán sin fecha fijada y a expensas de las recomendaciones sanitarias que se dicten. En este aspecto, el alcalde de esta localidad, Jesús Martín, ha recalcado que se "podrán reducir o ampliar en función de la evolución de los contagios de este tipo de virus".

No obstante, Martín ha querido mandar un mensaje de absoluta tranquilidad "no nos volvamos locos [...] no hay problema de abastecimiento en los supermercado, por lo que no hagamos acopio de productos [...] el consistorio pondrá todos los medios humanos y económicos para sus habitantes". De hecho, ha subrayado que "usaremos los remanentes de tesorería y el superávit para este fin". En total algo más de seis millones de euros que "no se pueden usar por la regla de gasto pero, si es necesario, me saltaría la norma".

En total un paquete de hasta 13 puntos, en un decreto que entra en vigor desde este jueves. Medidas de prevención que buscan, entre otras, reforzar la higiene y el control sobre esta enfermedad. En este sentido, se van a instalar "a la mayor brevedad posible" dispensadores de manos desinfectantes, a la entrada de todos los edificios públicos de titularidad municipal, así como "en los ascensores de los diferentes edificios".

Una medida que se unirá a la toma de la temperatura en las instalaciones deportivas, así como en la Escuela de Música y en la guardería. En este aspecto, si una persona da una temperatura superior a los 37 ºC, se avisará a los servicios sanitarios, para que tome las medidas oportunas. También, se suspenden todas las Escuelas Deportivas.

Asimismo, se suprimen todos los eventos culturales, deportivos y sociales de gestión municipal (directa o indirectamente, es decir, que se hagan en un edificio público, pero estén organizados por otra entidad). Además, se suprime el mercadillo de los jueves. Entre las supresiones, también se encuentran las Escuelas Deportivas del consistorio.

Unas cancelaciones que se extienden a la Universidad Popular, las ligas locales deportivas municipales y las programadas por colectivos en instalaciones municipales. También, todas las actividades de la Biblioteca, salvo el préstamo y las aulas de estudio. Otras actividades canceladas son las llevadas a cabo en Centros Sociales, así como los talleres de artes plásticas y los cursos de formación que, a día de hoy, estén programados , pero no hayan comenzado.

No obstante, habrá hasta tres excepciones, como es que van a permanecer abiertos los edificios públicos, los museos y las salas de exposiciones. En estos lugares, se pondrá un aforo máximo de 15 personas. Para ello, se optarán por las medidas necesarias para el cumplimiento de esta norma. Otra excepción, será las salas de estudio de la biblioteca, en donde se ha decretado una distancia mínima de dos metros entre usuarios. También, se limitaba el aforo del concierto de Ainhoa Arteta, pero, desde la productora de esta artista, han confirmado, a SER Valdepeñas, que aplazan este concierto "ante la situación actual y por recomendaciones de las autoridades sanitarias".

No obstante, entre estas medidas también se encuentra la de utilizar los servicios telemáticos para los trámites con la administración. En este punto, Martín ha recalcado que "somos unas administración en la que cualquier trámite se puede hacer online".

Finalmente, a petición de los trabajadores públicos que lo deseen, se les repartirán mascarillas y guantes "que nadie se alarme si ve a empleados públicos así, es una medida preventiva y para evitar propagaciones".

