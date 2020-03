Los bomberos sofocan un incendio sin víctimas en Villarejo del Espartal

Villarejo del Espartal ha sufrido un incendio en una vivienda que no estaba habitada y en el que no se han registrado víctimas. El incendio fue detectado a las cuatro de la tarde en una casa que se utiliza como trastero, y la intervención de los bomberos de Tarancón no concluyó hasta la madrugada, cuando se aseguraron de que las llamas no se iban a reavivar.

La alcaldesa de Villas de la Ventosa, el municipio al que pertenece Villarejo del Espartal, ha señalado que no ha habido que lamentar daños personales aunque el fuego ha alarmado a la población, donde viven menos de diez vecinos.

Carmen Salmerón ha lamentado, en declaraciones a la SER, que los bomberos de Tarancón tardaron más de una hora en llegar, y afirma que están esperando “ansiosos” la apertura del parque de bomberos en Priego, que reduzca los tiempos de respuesta ante emergencias.

Asimismo, la regidora ha recordado a los bomberos que en los pueblos pequeños los depósitos no permiten llenar con rapidez un camión cisterna, lo que demora más todavía las intervenciones.