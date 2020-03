Margarita Pardo, pionera de los servicios sociales básicos en Cuenca

Margarita Pardo es profesora en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca desde hace 30 años. En su puesto de trabajo ha recibido la noticia de que este año es reconocida por sus compañeros de profesión a través de los Premios del Trabajo Social de Castilla-La Mancha de 2020, unos galardones que concede el Colegio Oficial de Trabajo Social de la región. Por ese motivo hemos conversado con ella en Hoy por Hoy Cuenca.

Margarita Pardo quería ser pedagoga porque le gustaban los niños. También la gustaba el arte y se reconoce como “una persona creativa porque me gustaba mucho escribir, inventar teatros o cuentos”, pero finalmente descubrió el Trabajo Social y se decantó por esta profesión. “Ahora de mayor quiero ser persona”, confiesa, “en lo que yo concibo ser una persona que evoluciona y que busca encontrar la serenidad en la vida cotidiana. Me sigue gustando mi profesión y no sé qué hubiera podido ser si no hubiera sido trabajadora social”.

Pardo recuerda que cuando ella estudiaba “esta profesión no era de las que vestían mucho como Medicina o Derecho. No prestigiaba y no la conocía casi nadie. Mi padre pensaba que era como ser monja con título y a él, que era agnóstico, le parecía un sacrilegio que su hija estudiara esto”.

Desde hace 30 años Pardo es profesora en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca pero fue una de las pioneras en Castilla-La Mancha que participó activamente en la puesta en marcha de los servicios sociales durante los años 80. “Los servicios sociales no eran. Los fuimos inventando bajo los principios éticos y con la Constitución en la mano como única guía de atención ciudadana y como intento de universalizar los servicios públicos”, recuerda Pardo que destaca cómo “se daba a conocer un servicio gratuito que en los pueblos no había costumbre de esto. Era al mismo tiempo prestar un servicio y dar una instrucción y una enseñanza de un nuevo orden constitucional que generaba derechos sociales públicos y ciudadanos. Lo más importante es el hecho de contribuir a la democratización de los espacios públicos, a la apertura de los ayuntamientos, a que los ciudadanos supiesen que tenían derecho a informarse, a solicitar orientación y, si había prestaciones sociales públicas, a poder solicitarlas en condiciones de igualdad”.

Margarita Pardo nos ha dejado algunas recomendaciones sobre sus gustos personales como el libro Las mujeres de la casa de las lilas de Martha Hall Kelly publicado en Ediciones Maeva, la película Más allá de los sueños (Vincent Ward, 1998) protagonizada por Robin Williams o la canción Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez.