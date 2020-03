Parálisis total en el deporte de Lanzarote

El deporte de la isla de Lanzarote también se ha visto paralizado para evitar la propagación del coronavirus-Covid 19, cumpliendo con las directrices comunicadas por las diferentes federaciones tales como la de fútbol, balonmano, baloncesto o incluso judo que han suspendido las competiciones de momento durante las dos próximas semanas.

De esta forma, la UD Lanzarote no disputará el encuentro de la Tercera División contra el Tacoronte previsto para este domingo ni el Orientación Martítima-Victoria de la División de Honor Nacional Juvenil. Además, se han suspendido, durante dos jornadas, los encuentros del resto de categorías incluyendo toda la base del fútbol conejero.

En el caso del fútbol sala, ni La Tiñosa Tiguafaya ni el CD Adassa ni el Tahiche Futsal podrán jugar sus encuentros de la 19ª jornada de la Tercera División frente a Valsequillo, Cruce de Arinaga y Gálfdar respectivamente. También en este caso se aplazan los partidos de otras categorías.

La Federación Española de Balonmano también ha suspendido las dos próximas jornadas por lo que ni Puerto del Carmen ni Zonzamas podrán disputar los encuentros pendientes que tenían que jugar ante el Porriño y el Palencia respectivamente, dentro del grupo A de la División de Honor Plata Femenina. El San José Obrero de la Primera Nacional Masculina también ha anunciado ya que se suspende su encuentro frente al Bueu Atlético.

Respecto al baloncesto, en un principio se había comunicado que los partidos se debían disputar a puerta cerrada a pesar de que algunos clubes como el Magec Tías contra la Violencia de Género no se mostraban de acuerdo y preferían una suspensión. Finalmente se decidió aplazar las dos próximas jornadas de forma que el Aloe Plus Lanzarote Conejeros de Liga EBA no visitará la cancha del Isover Basket Azuqueca y el Magec Tías contra la Violencia de Género de Liga Femenina 2 no jugará contra el IBSE Almería.

Otros deportes

También se han cancelado otras competiciones deportivas que se iban a celebrar en Lanzarote o fuera de la isla pero con participación conejera. En este sentido, se ha suspendido el Campeonato de Canarias de Boxeo que se iba a disputar este domingo en Arrieta.

Además, el judoka Moisés Gómez del club Waza-Ari se ha quedado sin participar en el Campeonato de España de Jiu Jitsu que se tenía que celebrar en Madrid. Gómez también se perderá la Copa de España Máster de Judo prevista para celebrarse la próxima semana en Arganda.

Por otro lado, el nadador infantil Hugo Rijo del Club Vulcania también se pierde el Campeonato de España de Invierno que estaba previsto que se celebrar este fin de semana en Oviedo, una cita para la que el lanzaroteño había conseguido la mínima hace dos semanas.

La Lucha Canaria comenzó la Caja pero también se para

En el caso de la Lucha Canaria, se inició el torneo de La Caja (La Copa) en Lanzarote en la noche de este miércoles. El US Yaiza se impuso por 8-12 al CL Tao en la primera luchada de la primera jornada y en principio, estaba previsto que se disputara este jueves el encuentro San Bartolomé-Unión Norte y el viernes la luchada Tinajo-US Tías.

Sin embargo, en la mañana de este jueves se ha comunicado el aplazamiento de todas las competiciones durante el mes de marzo. Esto afecta no sólo al torneo de La Caja sino también a la Liga Regional de Segunda Categoría, en la que participan equipos conejeros, y la Liga Regional Femenina en la que participa el Tinajo.

Se está a la espera de conocer si también se suspenden las competiciones náuticas ya que estaba prevista, para este fin de semana, la tercera jornada de la Liga de J-80 de Vela así como el Memorial Alfredo Morales de Vela Ligera que debía disputarse el domingo.