Las cancelaciones de viajes a Lanzarote alcanzan ya el 50% por el coronavirus

En Lanzarote no ha llegado el coronavirus, sin embargo, sus efectos si están impactando gravemente en la economía. Según la información a la que ha tenido acceso SER Lanzarote, se han cancelado alrededor de la mitad de los viajes programados a la isla ante las recomendaciones del Gobierno de evitar los viajes innecesarios. "Existe mucha preocupación en el sector por las cancelaciones", explican a la SER fuentes de toda solvencia en el sector turístico. El consejero de turismo, Ángel Vázquez, no tiene confirmación de este extremo, pero reconoce que esas cancelaciones superaban el diez por ciento hace dos días.

Esas cancelaciones no son todas vinculadas al turismo, se trata de desplazamientos a Lanzarote por diversos motivos, incluidos los turistas. En cuanto a los turoperadores, las cancelaciones están alrededor del cuarenta por ciento. Esto está teniendo consecuencias en la economía, algunas empresas están optando por dar vacaciones sus empleados y despidiendo a los trabajadores eventuales, "los eventuales están para los picos de máximo trabajo, es lógico que ese empleo ahora mismo desaparezca", explican estas fuentes a la SER.

"Lo más importante es la efectividad de las medidas, que se pacten con el sector y sean realmente efectivas, no como las adoptadas en la crisis de Thomas Cook", explican fuentes del sector a la SER

Los empresarios del turismo insisten en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas realmente efectivas, "aplazar sin intereses el cobro de impuestos municipales como el IBI o el rodaje es una medidad útil, es necesario que el gobierno central autorice a los ayuntamientos a tomar estas medidas", explican. "Cuando se produjo la crisis de Thomas Cook se tomaron medidas insuficientes y que ya existían, como los créditos ICO de bajo interés", recuerdan estas fuentes. Las empresa del sector ya están tomando medidas, los servicios que estaban contratados en Lanzarote están ofrenciendo bonos a los turistas y las aerolíneas están aceptando las cancelaciones y ofreciendo también bonos de viaje para venir a Lanzarote cuendo la situación mejore.

El consejero de turismo reconoce que no se puede saber el origen de los miles de turistas que llegan hoy a Lanzarote a bordo de cuatro cruceros ni si suponen un riesgo sanitario

"No se puede garantizar, eso es imposible. No sabemos la procedencia de los que nos visitan en un crucero. No se puede garantizar", explica Ángel Vázquez. "Es lo que hay, si en el crucero está el coronavirus, hay pasajeros y se bajan, es la realidad de lo que pasa, no es podamos prohibir o asumir, es la realidad y tenemos que atenernos a eso", añade Vázquez. "En todo caso las competencias en esto las tienen las autoridades sanitarias, no las tiene el Cabildo, nosotros no podemos hacer nada", explica el consejero de turismo de la primera institución.