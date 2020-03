Alcobendas hace un llamamiento a la responsabilidad de sus vecinos

Los grupos políticos con representación municipal en Alcobendas, PSOE, Cs, PP, Vox y Podemos han querido mostrar de forma conjunta su determinación para frenar la expansión del coronavirus, y su convicción de que las medidas adoptadas son la mejor forma de conseguirlo.

En un comunicado conjunto afirman que nuestro sistema sanitario puede verse comprometido si no se ataja la expansión del virus, recordando el riesgo para las vidas de los mayores, y pidiendo que se entienda la seriedad de la situación.

Insisten en que no va a producirse desabastecimiento, ni colapso de los servicios públicos, ni ningún escenario apocalíptico. Apelan a la sensatez y responsabilidad de la ciudadanía, para que simplemente se respeten las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas.

Los portavoces municipales recomiendan no hacer caso a la cantidad de bulos, noticias falsas y exageraciones que circulan principalmente en las redes sociales. Piden a los alcobendenses a que se ciñan a las informaciones de organismos oficiales, las redes sociales del ayuntamiento o el teléfono habilitado de información en la Comunidad de Madrid, el 900 102 112. Recuerdan también la recomendación de no acudir a los servicios municipales que permanecen abiertos, ni a los hospitales ni a los centros de salud, si no es estrictamente necesario.