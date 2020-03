El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho público que se ha sometido este jueves a un test epidemiológico tras la visita a Málaga desde Madrid el pasado sábado de la dirigente popular Ana Pastor en un acto al que acudió el presidente del PP y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el propio alcalde. Ese mismo día por la tarde, Pastor tuvo fiebre y el miércoles comunicaba que había dado positivo en coronavirus.

Esto ha provocado que De la Torre se someta al test, pero "dado que no presenta síntomas", señala que los médicos han indicado que no tiene que hacerse la prueba, es decir, el análisis propiamente dicho para saber si está contagiado. El regidor y su equipo recuerdan que lleva días aplicando el ‘saludo japonés’ (con una leve inclinación de la cabeza, sin besos ni apretones de manos) y que "no tuvo contacto directo ni prolongado con Ana Pastor".

"No es necesario que haya ninguna cuarentena, no tengo ningún síntoma", indicaba Francisco de la Torre, aunque acto seguido indicaba que procurará "estar menos presente en lugares donde haya más gente", como por ejemplo inauguraciones.