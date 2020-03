La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria limita las visitas en hospitales y centros de salud

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, siguiendo instrucciones de la Gerencia Regional de Salud, restringe, a partir de hoy, las visitas en el área de hospitalización en los hospitales Virgen del Mirón y Santa Bárbara y establece una serie de pautas en Atención Primaria, ante el incremento de casos de coronavirus que se está produciendo en España, con la intención de evitar la difusión del virus en Soria.

Se permitirá como máximo una persona en acompañamiento o visita, exclusivamente en horario de 16.00 a 19.00 horas. Esta norma podría flexibilizarse en determinadas situaciones clínicas. En los casos en que sea preciso la presencia de un acompañante fuera de ese horario se deberá solicitar al responsable del servicio en el control de la planta. En la UCI se autorizan dos personas por visita y solo 15 minutos por estancia, de 13.30 a 14.00 horas y de 20.00 a 20.30 horas.En Consultas Externas el paciente deberá asistir sólo o como mucho acompañado por una persona si fuera necesario. Se recomienda, así mismo, no acudir antes de la hora que está citado y, si es posible, no solicitar consulta de revisión en el próximo mes.

Se reducirán a lo mínimo indispensable las revisiones programadas, posponiéndolas a la finalización del periodo de infección. Si se retrasa una consulta, el paciente debe dirigirse a su médico de familia para organizar su seguimiento hasta que puedan retomarse las citaciones. Las primeras consultas no se verán afectadas.En Neonatología y Pediatría se prohíben las visitas y se limita el acompañamiento del paciente pediátrico a un adulto, preferiblemente padre o madre. En Urgencias tan solo se permitirá un acompañante en caso estrictamente necesario por dependencia o asistencia, y visitas en horarios de comida y cena en el caso de pacientes en observación, limitadas también a una persona por paciente.

En las cafeterías, al objeto de evitar aglomeraciones de personas, se adaptan las siguientes medidas: se limitan los aforos al 50 % de su capacidad; se recomienda evitar las horas de más afluencia, especialmente de 9.30 a 12.00 horas; no se permitirá el acceso de grupos de más de cuatro personas; y no se cambiarán de lugar ni se juntaran las mesas, al objeto de respetar las distancias de seguridad establecidas.

Los familiares, acompañantes o cuidadores no deben presentar síntomas de infección respiratoria, es decir estarán libres de tos, febrícula o fiebre, congestión nasal, etc. para poder acceder al ámbito sanitario. El objetivo de esta medida es intentar ordenar los flujos de visitas, de tal manera que los familiares lleguen de forma ordenada y no se acumulen en los pasillos, teniendo en cuenta la epidemia estacional de la gripe y los casos de coronavirus que pudieran presentarse en Soria, aun considerando que a día de hoy no existe ningún caso sospechoso ni confirmado en la provincia.

En cuanto a la Atención Primaria, la Consejería de Sanidad ha remitido instrucciones a los equipos en las que se establece la conveniencia de no acudir a los centros de salud para aquellas situaciones que puedan ser demorables o que no necesiten la presencia física del paciente, ya que hay circunstancias que se pueden resolver por vía telefónica, en las denominadas consultas no presenciales. En caso de tener que acudir, se aconseja que el paciente vaya acompañado del menor número de personas posibles y limite sus movimientos a aquellas zonas del centro de salud que sea necesarias.

Si una persona tiene síntomas de infección respiratoria, es preferible que llame por teléfono antes de desplazarse al centro de salud o al Punto de Atención Continuada (PAC), para que el profesional sanitario realice por esta vía una primera valoración. Y si es necesario que el paciente acuda al centro, o ya se encuentra en él, tiene que solicitar una mascarilla quirúrgica al entrar, y utilizarla todo el tiempo que permanezca en el centro sanitario. Y al salir lo hará según le indique el personal sanitario. Tanto el personal sanitario como los acompañantes y por supuesto el paciente, deben realizar lavado de manos, completo y frecuente. Y evitar toser o estornudar en la mano, siendo preferible hacerlo sobre el codo o el antebrazo, o con pañuelos desechables (y por supuesto, desecharlos después)..

En carteles informativos distribuidos por las diferentes plantas de los hospitales de Soria, la Gerencia recuerda a los usuarios aquellos síntomas que pueden resultar infecciosos. Insiste en que los acompañantes y visitantes de pacientes “no deben tener fiebre ni síntomas respiratorios” y en caso de presentar alguno de ellos deberán avisar en la unidad correspondiente antes de acceder a la habitación. Las recomendaciones se refieren también al lavado de manos, informando tanto a visitantes como acompañantes que lo usen “con frecuencia y como medida preventiva”, fundamentalmente “contra las infecciones en el hospital”.

Asimismo, se recomienda a las visitas de pacientes no abandonar la habitación de ingreso durante toda la estancia. La Gerencia también realiza una llamada de atención a los enfermos ingresados, a los que recuerda que no se permite la salida de la unidad de ingreso “por su cuenta hasta recibir el alta hospitalaria”. Desde la Dirección del hospital avisan de que “deben evitarse las aglomeraciones de personas en pasillos y otras estancias del centro”. Se ruega a los usuarios, además, mantener despejadas las áreas comunes y de paso y se recomienda mantener las distancias en la medida de lo posible entre cada persona.

Los pacientes con patología respiratoria infecciosa aguda deberán portar mascarilla quirúrgica durante su estancia, no siendo necesaria esta medida, salvo criterio facultativo, para otros pacientes o áreas de los hospitales. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria pide disculpas y comprensión por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y solicita la ayuda y colaboración de todos, pacientes y familiares, mientras dure la situación que estamos viviendo por la infección del coronavirus. Así mismo agradece el cumplimiento y la difusión de estas medidas, que podrían incrementarse si la situación lo requiriese.