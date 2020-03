Los centros educativos cierran para contener el coronavirus

La Ribera del Duero se prepara también para afrontar la suspensión de la actividad docente decretada por la Junta de Castilla y León para controlar la expansión del coronavirus. El vicepresidente, Francisco Igea, ya daba a conocer a ayer la decisión de poner a Burgos en ‘cuarentena social’, como el territorio con mayor incidencia de esta pandemia de toda la comunidad. La medida implicaba el cierre de las aulas de la capital burgalesa, siguiendo los pasos de Miranda de Ebro, Pancorbo y el condado de Treviño, las zonas más afectadas, pero la comarca ribereña se libraba de momento de ello, cosa que no ocurre ya con la suspensión generalizada para Castilla y León que ha dado a conocer el gobierno regional este mediodía y que entra en vigor el lunes.

El delegado territorial en el programa ‘Hoy por Hoy Aranda’ pedía paciencia y comprensión con estas medidas, que, en lo que concierne a la administración pública, conllevan otras de flexibilización laboral para poder afrontar este escenario excepcional que se plantea en un tiempo que todavía no se puede determinar. Roberto Saiz insistía en la necesidad de no perder la perspectiva de que se trata de una cuestión de salud pública que hay que encarar entre todos con la máxima responsabilidad. “Lo importante es la salud y la contención y en este sentido evidentemente entendemos la dificultad que las familias tienen cuando hay que acudir a su trabajo, cuando uno tiene de alguna manera establecida una rutina de vida interrumpida por una pandemia, pero lo importante es que estas medidas tengan una incidencia directa en contener la expansión”, comentaba Saiz.

Institutos y escuelas de Primaria y de Infantil tendrán que abordar esta situación siguiendo las pautas de la Delegación Provincial. El personal seguirá asistiendo a los centros durante este período y la actividad docente se intentará mantener en la medida de lo posible a través de los medios telemáticos.

A este respecto, la Consejería de Educación ha hecho público un comunicado asegurando que facilitará las herramientas necesarias para continuar con la actividad docente a distancia a través del Portal de Educación y las páginas web de los centros. Dice también que publicará un manual para ayudar a los centros con la educación telemática, medidas que serán de aplicación desde el lunes.

Roberto Saiz se ha referido también a otras cuestiones relativas a la alarma social que está generando esta pandemia, refiriéndose a las compras masivas en supermercados, y ha incidido en el mensaje de no perder la calma, asegurando que el abastecimiento de alimentos está garantizado. “Lo dicen, no solamente las autoridades oficiales sino las personas que se dedican profesionalmente a estos asuntos de todas las cadenas alimentarias: funciona muy bien nuestra cadena de reposición, por lo tanto lo que no hay que hacer es perder la calma y entre otras cosas porque también hay que evitar aglomeraciones en esos centros”, recomienda el delegado territorial.