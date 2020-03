"Aranda es una isla frente al coronavirus. La colaboración ciudadana es indispensable para que lo siga siendo"

No puede haber voces más autorizadas que las de los profesionales que están en primera línea de lucha contra el coronavirus para explicar qué es lo más eficaz para hacer frente a su avance. En Hoy por Hoy Aranda hemos escuchado el mensaje que a petición propia han querido transmitir a la población el Gerente del Hospital Santos Reyes, Evaristo Arzalluz y el Jefe de Urgencias del mismo centro hospitalario, Javier Hernández Roscales, que consideran imprescindible la colaboración ciudadana para que el resto de las medidas que se están aplicando en el ámbito sanitario sean eficaces. Pese a que Aranda no ha registrado ningún caso positivo por coronavirus hasta el momento, preocupa que el avance de la enfermedad en el norte de la provincia y en Madrid provoque este mismo fin de semana una “avalancha” de casos sospechosos en el hospital Santos Reyes, como ha explicado el director gerente Evaristo Arzalluz, teniendo en cuenta las limitadas dimensiones de un hospital comarcal.

Pero la eficacia de cualquier medida sanitaria pasa porque cada ciudadano asuma su responsabilidad con medidas que necesariamente van a suponer un cierto aislamiento social autoimpuesto, manteniéndose el máximo tiempo posible en el domicilio y evitando todo tipo de concentración de personas, en establecimientos, recintos cerrados e incluso lugares al aire libre, además de extremar medidas de higiene como el frecuente lavado de manos, como detalla Javier Hernández Roscales, jefe de Urgencias del hospital comarcal.

Para tratar de mantener Aranda como una isla en un entorno de contagios crecientes también es importante que no se viaje si no es imprescindible, no solo para evitar contagiarse, sino para no ser foco de propagación del virus a la vuelta. “La zona más segura en este momento es Aranda y la Ribera. Cualquier que tenga intención de salir por encima de Lerma o hacia Madrid va a ponerse en riesto y va a poner en riesgo a la población de la comarca” asegura Hernández Roscales. “Todo lo que implique no viajar es reducir el riesgo de incidencia a la mínima y no sobrepase la capacidad de la sanidad de esta comarca de atender a los pacientes.”

Preocupa especialmente la situación del colectivo de personas mayores, y más aun cuando están concentradas en residencias. En estos centros las medidas de protección deben ser extremas, porque la propagación del virus en estos lugares es uno de los escenarios más graves por la vulnerabilidad del colectivo. “Las personas en residencias deben estar en un fortín, restringiendo al mínimo imprescindible su contacto con personas del exterior, tanto familiares como proveedores, el mínimo tiempo posible y con medidas de protección como mascarillas y lavado de manos. Que entre un virus en una residencia puede ser terrible” advierte Evaristo Arzalluz

Mensajes de profesionales sanitarios que el Director Gerente ha resumido de manera muy gráfica: “ser muy responsable sin caer en el pánico. Lo que hay que hacer es actuar con contundencia con serenidad y con acierto”