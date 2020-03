Dos maneras de explicar a los niños qué es el coronavirus

Durante estos últimos días no paran de llegarnos al whatsapp decenas de mensajes 'reenviados' en su mayoría referentes a la crisis del coronavirus. Son esos mensajes que, si los lees, pueden hacerte gracia. Lo malo es que muchos te los crees y por eso tú también los acabas reenviando a tus contactos. Como nos recomendaba la experta en Identidad Digital de la Universidad de Deusto, Lorena Fernández, "ahora estamos teniendo un segundo virus, el de ladesinformación" y por eso nos recomendaba una serie de consejos para detectar si lo que recibimos es o no un bulo.

En el caso que nos ocupa es también uno de esos típicos mensajes pero con una gran diferencia. Son de fiar y sobre todo, útiles. Útiles porque sirven para explicar a tus hijos e hijas lo que es el coronavirus. Se lo has intentado explicar varias veces cuando venían de la ikastola preguntándote que es eso del 'coronanosequé' y, aunque lo has intentado, no estas muy convencido de que hayan captado el mensaje.

Estos métodos que ya se han convertido en virales tienen la característica de que están hechos al lenguaje de los más pequeños.Y tienen el valor de que logran captar su atención. La clave está en que aprenden lo que es el COVID-19 con el lenguaje que mejor entienden: el juego.

Es un descargable compartido ya por miles de padres y madres en todo el mundo / https://www.mindheart.co/

El primero de ellos está elaborado por el blog pedagógico Mindheart cuya responsable es Manuela Molina, una psicóloga de la escuela de Inteligencia Emocional de CAFAM, en Bogotá. "Mi labor en MindHeart es sembrar, a través del juego, del arte y del Mindfulness, semillas de tolerancia, de respeto, de agradecimiento, de compasión", asegura en su página

En su descargable, compartido ya por miles de padres y madres en todo el mundo hispano ante el avance del coronavirus, se van mostrando dibujos muy coloridos e infantiles las caracterísiticas del COVID-19, "Me llamo Coronavirus, me encanta viajar y saltar en las manos de las personas para saludar", comienza el documento didáctico. Es además interactivo, no es de solo lectura sino que hace que el niño participe rellenando un sencillo cuestionario a cada paso; "¿Has escuchado hablar sobre mi? Si/No; ¿Cómo te sientes cuando me escuchas nombrar? Tranquilo, confundido, preocupado..?". Y así hasta el último punto cuando, una vez ha logrado que el pequeño se introduzca en la historia, apele a su responsabilidad para "ayudar a que todos estén más tranquilos, "lavándote las manos".

Norwhal Tabarca / Norwhal Tabarca

El segundo método es más sencillo pero igual de efectivo. 'El juego del coronavirus', elaborado por la 'Iniciativa enfermera', de Norwhal Tabarca, también está siendo compartido por cientos de usuarios. Consiste en que aita o ama dibujen en el dorso de las manos un coronavirus y así durante el día, a base de lavarte varias veces las manos logres borrarlo. "¡Cuántas más veces mejor!. Si lo consigues, 1 punto. Si acumulas 20 (20 días) te ganarás un premio".

Dos maneras divertidas y sencillas de apelar a la responsabilidad de los más pequeños y de evitar la transmisión del virus