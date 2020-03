El coronavirus cierra las playas

La pandemia de coronavirus deja otra imagen insólita en la provincia de Cádiz: el cierre de sus playas. Es la medida que han tomado, ayuntamientos como Cádiz, Barbate, Vejer y El Puerto. La medida se produce después de que la Junta de Andalucía haya anunciado un decreto que se aprobará mañana que puede llegar a cerrar municipios costeros aún por concretar. La decisión se produce después de que la costa andaluza haya recibido en los últimos días miles de personas procedentes de otras comunidades para pasar la cuarentena sanitaria, lo que ha incrementado los casos en esta zona.

Los ayuntamientos de Vejer, Barbate y El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, han sido los primeros en comunicar el cierre de sus playas, que han simbolizado con banderas rojas, para evitar el aumento de población en plena propagación del coronavirus. En sendos comunicados, los gobiernos municipales, ambos con alcaldes del PP, han acordado izar las banderas rojas en todas sus playas y han pedido el confinamiento de los vecinos dentro de sus casas.

El Ayuntamiento de El Puerto ha recomendado el cierre de comercios, negocios de hostelería y de ocio, además de clausurar sus playas y parques, en un intento de frenar el incremento de población procedente del norte del país que había elegido esta ciudad para pasar la crisis derivada por la pandemia. "Esta situación no es vacacional, sino una cuarentena domiciliaria. Pedimos que todos nos quedemos en casa siempre que no sea de vital necesidad salir", sostiene el comunicado del Ayuntamiento portuense.

"El Ayuntamiento declara bandera roja en las playas como símbolo de cierre como municipio costero, con especial incidencia en las urbanizaciones cercanas a la playa", añade, además de comunicar el cierre de parques infantiles, zonas verdes y espacios públicos. El gobierno local de El Puerto "exige" a las personas que han venido a El Puerto a su segunda residencia que asuman las mismas condiciones que el resto de portuenses.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Vejer ha determinado el cierre de la playa de El Palmar "para insistir a la ciudadanía que hay que permanecer en casa ante la crisis sanitaria". Es una medida que se toma "ante el incremento en la zona de El Palmar de personas de otras comunidades autónomas" y para evitar "el aumento de la población". El comunicado se dirige "no tanto para los vecinos de Vejer con un comportamiento ejemplar, sino para todas aquellas personas de otras comunidades que se han desplazado a nuestras cosas".

Estos ayuntamientos indican que las personas deben permanecer en casa y no acudir a las playas por encontrarse cerradas. Tras Vejer y El Puerto, Barbate y Cádiz anunciaron también el cierre de sus playas urbanas y sus parques infantiles. De momento, otros ayuntamientos vecinos no han comunicado medidas similares en las playas. Chiclana sí ha pedido a través de un comunicado el cierre de zonas de ocio y hosteleras, petición que ha trasladado a la Junta al no tener esa competencia. San Fernando sí ha suspendido el permiso de terrazas en la calle Las Cortes, donde sí se producen concentraciones.

Los ayuntamientos van a restringir también los accesos a los mercados de abasto y han cerrado los mercadillos ambulantes para evitar concentraciones.

Muchos establecimientos comerciales han decidido cerrar ya: restaurantes como El Faro, los de Raúl Cueto, peluquerías, cines, bares de copas, discotecas... El objetivo es ayudar a conseguir que se cumpla la recomendación de permanecer en casa, salvo cuestiones imprescindibles.