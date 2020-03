La Penyagolosa Trails HG se aplaza al 17 de octubre

Penyagolosa Trails HG se ha visto obligado a aplazar la edición que debía celebrarse del 17 al 19 de abril de 2020 por la crisis del COVID-19 (Coronavirus). El evento se pospone hasta el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2020. El director, Tico Cervera, lamenta tener que asumir este aplazamiento, después de todo el trabajo que se estaba realizando, pero las circunstancias actuales obligan a posponer la prueba.



En los dos últimos días se han mantenido numerosas conversaciones y reuniones con las autoridades locales, provinciales, autonómicas y estatales. El objeto de las mismas era analizar la situación en la que estamos inmersos y la afección que tiene para eventos como Penyagolosa Trails HG. Las recomendaciones de las autoridades siguen las emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad y aconsejan evitar cualquier acontecimiento masivo porque existe un mayor riesgo de exposición y transmisión del virus. Un evento que reúne a 2100 corredores venidos de casi 50 países y que congrega a miles de aficionados durante todo el recorrido podría ser un gran problema en una crisis sanitaria como la actual.



El director Tico Cervera explica que “desde la organización de Penyagolosa Trails HG lamentamos tener que vernos obligados a tomar la decisión de aplazar la edición de 2020, pero la prioridad es la salud y seguridad de todos. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y hemos de atender las directrices que nos marcan las autoridades y ser responsables en casos tan excepcionales como éste. Además, añadía que todos los que formamos parte de la organización de Penyagolosa Trails HG llevamos meses trabajando con la pasión habitual por organizar la mejor edición posible. Así como sabemos que muchos de vosotros y vosotras lleváis meses preparándoos para esta edición, con mucho esfuerzo y sacrificio. Los preparativos, esfuerzos y anticipación que todos compartimos, corredores y organizadores, lamentablemente no podrán verse culminados en la fecha prevista”. Además, ha querido agradecer todo el “respaldo de los patrocinadores de la prueba, ya que han estado al lado de la organización en estos momentos tan difíciles y nos han apoyado en la toma de las decisiones”.



Proceso de inscripciones

Penyagolosa Trails HG también ha anunciado que no va a hacer efectivo el artículo 19 del Reglamento, que habla únicamente un reembolso parcial a los corredores en caso de anulación de la prueba. Así, la organización ha decidido dar la opción a los corredores y corredoras que iban a disputar la MiM y la CSP, de poder participar en octubre de 2020 o en abril de 2021. En caso de que un corredor decidiera no disputar ninguna de las dos, se procedería a reembolsarle un 50% de la inscripción. En el caso de que se liberaran plazas para la edición de 2020, se cubrirían con la lista provisional del último sorteo. Para la edición de 2021, habrá un nuevo proceso de inscripciones y un sorteo, como es habitual.



En las próximas semanas, se enviará un mail a todos los corredores que ya tenían su plaza para informarles de los plazos en los que deberán decidir qué opción escogen.