Cierran el Castillo y los parques infantiles en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha tomado la decisión de ampliar los cierres de espacios públicos para evitar la programación del coronavirus. Esta medida afectará a locales sociales, cantinas, parques infantiles, el Huerto de la Rueda y la Casa de las Oenegés. Por parte de la Concejalía de Turismo, también se ha anunciado el cierre del Castillo así como los diferentes puntos de información turística y las actividades y visitas programadas.

Según el alcalde, Diego José Mateos, "siguiendo con el programa de prevención de contagio de Coronavirus puesto en marcha desde el Ayuntamiento, así como las instrucciones de las autoridades sanitarias tanto regionales como nacionales, se establece el cierre de locales sociales, instalaciones e infraestructuras que albergan la actividad de asociaciones de Vecinos, de Mayores, de Mujeres, de Jóvenes, así como las cantinas de los mismos, hasta nuevo aviso puesto que sus usuarios se encuentran dentro del grupo de riesgo al que afecta esta enfermedad".

El Primer Edil ha explicado que “otra de las medidas adoptadas y por indicación del Gobierno Regional, ha sido la suspensión de los cursos del Servicio de Empleo y Formación, SEF, así como el programa Sumamos, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento con carácter provisional y que con tendrá ningún perjuicio para el alumnado".

El Ayuntamiento de Lorca además ha decretado el cierre temporal tanto de la Casa de las Oenegés como del Centro de Atención Temprana ‘Fina Navarro López’, que prestará el servicio de terapia únicamente a aquellos menores con los casos más necesarios.

Ha quedado aplazado el Consejo Sectorial del Casco Histórico de Lorca, previsto para el próximo lunes puesto que el número de asistentes, procedentes de toda la Región, iba a superar la treintena de personas.

Por otro lado, se mantienen las bodas civiles estableciendo 25 personas como número máximo de asistentes”.

A partir de lunes y, coincidiendo con la suspensión de las clases de los centros educativos, se procederá al cierre de los parques infantiles. El alcalde ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas aquellas personas que tengan menores a su cuidado puesto que "el cierre de los centros escolares no se debe a unas vacaciones, sino es una medida de precaución y de aislamiento para evitar la propagación del Coronavirus, y flaco favor hacemos a niños y mayores si en lugar de permanecer en nuestras casas, acudimos a parques infantiles y, con lo cual, la medida del cierre de los colegios no tendría validez alguna, pues el foco de contagio serían estas zonas de juegos y el contacto con los niños".

El Ayuntamiento ha contactado con las diferentes confesiones religiosas a las que ha recomendado que eviten las celebraciones y los actos multitudinarios previstos. Según Mateos, "la han acogido de buen grado pues son conscientes del peligro que pudieran producirse y van a cancelar los distintos ritos religiosos que se celebran en nuestra ciudad".

El alcalde de Lorca ha pedido que “al margen de las medidas que podamos adoptar desde el Ayuntamiento, desde los gobiernos regional y nacional o desde las autoridades sanitarias, pedimos las medidas de autoprotección y responsabilidad que debemos tener todos ante una situación como ésta. Las autoridades debemos poner las medidas oportunas en marcha, pero la población debe tomar conciencia de que no son vacaciones, sino que son días para frenar la expansión del Coronavirus y, por eso, la recomendación y la petición de que en la medida de lo posible los vecinos y vecinas de Lorca que no hagan uso de los espacios públicos, no acudamos a aglomeraciones y que permanezcan en sus casas, que se salga a la calle lo imprescindible para validar todas estas medidas que eviten el contagio".

Diego José Mateos ha enviado un mensaje de tranquilidad y de calma, y ha insistido en "mantenerse informados, no hacer caso a bulos y noticias falsas, y acudir a los canales oficiales de comunicación y a los medios de comunicación de reconocido prestigio que son los que dan veracidad a las noticias puesto que, hasta ahora, no hay ningún caso de contagio en Lorca, desde la gerencia del Área III de Salud así nos lo comunican y nos actualizan la información de forma constante".

El concejal de Personal, Isidro Abellán, ha informado de que "además de la suspensión de toda la actividad municipal y educativa, eventos culturales o los encuentros deportivos, estamos en contacto permanente con la Junta de Personal y con los trabajadores para implementar las medidas que se hagan necesarias según el protocolo de actuación que se pone en marcha desde el Consistorio".

Entre las medidas actuales destacan la suspensión temporal del control horario a través de la huella digital pues se trata de un foco de infección potencial y, sobre la cuestión del teletrabajo vamos a estudiar aquellos casos en los que sea factible. Medidas que están previstas por si fuera necesario aplicar puesto que, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de infección.

Abellán ha especificado que "en cuanto al Servicio de Estadística, que es uno de los servicios municipales con mayor afluencia de gente, hemos optado por suspender las citas con carácter presencial y se mantienen las citas vía telefónica y vía internet, para continuar prestando estos servicios a la ciudadanía".