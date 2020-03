Ayuso reprocha a Sánchez su tardanza en decretar el estado de alarma y lo califica de "insólito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha reprochado esta tarde al Gobierno central lo que considera una tardanza "insólita" a la hora de tomar medidas contra el coronavirus. En una comparecencia junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, Ayuso se ha quejado de que Sánchez no tomara medidas frente a eventos masivos como la manifestación del 8 de marzo y ha argumentado que ella no tiene competencias para cerrar Madrid en referencia a quiénes lo preguntan.

Preguntada después, sin embargo, sobre por qué no optó por aislar algunas zonas de la región, como sí han hecho otras comunidades, Ayuso no ha aclarado por qué no se contempló ninguna medida similar. "Resulta insólito que hace 5 días no se comunicara a nadie que estamos en una alerta y ahora, esto", ha afirmado acerca del 8M.

Ayuso ha asegurado que esta tarde ha hablado con el presidente del Gobierno, pero ha dicho desconocer sus intenciones. Asegura que Sánchez no le ha comunicado si tomará decisiones respecto al cierre de la autonomía, tras decretar el estado de alarma.

"Yo no puedo esperar a que anuncien que van a anunciar, yo tengo que seguir tomando medidas como llevo haciendo estos días porque los ciudadanos necesitan certidumbres, saber cómo moverse, saber cómo actuar y saber qué tienen encima'" ha indicado. La Comunidad, ha añadido, tomará medidas y triplicará el número de camas disponibles para los afectados medicalizando hoteles. A la vez, ha pedido al Gobierno central más medios.

2.659 positivos y 86 fallecidos

La Comunidad de Madrid registra este viernes 2.659 positivos en coronavirus, 86 fallecidos y 474 altas, según ha informado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia en la Real Casa de Correos, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Tras explicar las medidas aprobadas para frenar el contagio, entre las que se encuentra el cierre de establecimientos, la dirigente madrileña ha rogado a todos los ciudadanos que no salgan de casa y ha hecho un llamamiento para que se ayude a las personas que están en su domicilio y que están solas en Madrid, sobre todo a los mayores. "Pido que nos ayudemos los unos a otros, es muy importante", ha subrayado.

Además, ha hecho hincapié en que "los hospitales van a necesitar donaciones de sangre" y ha asegurado que pondrán en marcha mecanismos para facilitarlas. Dentro de esta "difícil situación", Ayuso ha asegurado que la colaboración público-privada y la solidaridad de los ciudadanos "está abriendo se paso". Así, ha indicado que "cada vez son más las empresas que están ofreciendo medidas creativas para mejorar la vida de los ciudadanos dentro de la sociedad".

"Lamento las medidas que estamos tomando que está causando tantos inconvenientes. Nuestra estrategia es ganar tiempo para que la sanidad se pueda preparar ante esta ola de contagios", ha recalcado.