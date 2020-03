La Real se adapta a la suspensión y el aplazamiento de la Copa

La Real Sociedad se intenta adaptar al nuevo escenario que le plantea la suspensión de las dos próximas jornadas de Liga por la crisis del coronavirus. Pendiente de conocer la nueva fecha de la final de la Copa del Rey, que presumiblemente parece que se hará oficial el lunes por la tarde, el club txuri-urdin tiene intención de cesar toda la actividad deportiva en las instalaciones de Zubieta, como ya han hecho también otros clubes de Primera, para colaborar con la contención de la propagación del virus COVID-19,aunque todavía no ha comunicado nada al respecto. Esta necesaria y lógica decisión retrasaría un poco los planes que tenía en mente el cuerpo técnico dirigido por Imanol Alguacil, de preparar otro tramo de la temporada con aumento de carga de trabajo para llegar en pleitud de condiciones al final de una temporada que se presentaba más que ilusinoante, hasta la aparición del grave problema del coronavirus, que lo deja todo en un segundo plano.

La intención de del entrenador de la Real Sociedad era aprovechar la ausencia de partidos entre semana para volver a aumentar la carga y el ritmo de trabajo en las sesiones de entrenamiento en Zubieta. Hasta ahora, en este comienzo de 2020, debido a lo cargado del calendario, había tenido que bajar la carga y centrarse en esfuerzos más cortos pero intensos, priorizando el descanso, para conseguir que sus jugadores no se resintiesen en los partidos físicamente y se preparasen en buenas condiciones a jugar dos partidos por semana. Superadas las eliminatorias de Copa, y tras jugar el partido aplazado contra el Eibar, Imanol quería aprovechar para volver a entrenar como lo hace habitualmente en semanas largas sin partido entre semana, porque considera que el éxito de su trabajo reside precisamente en entrenar duro. "He dicho a los jugadores que tenemos que darle una vuelta de tuerca a los entrenamientos, vamos a subir la intensidad de nuevo, porque si algo ha hecho el equipo es entrenar. Como ha habido mucho partido seguido no hemos podido entrenar como me gusta a mi, pero en cuanto tengamos semanas largas vamos a apretar y de lo lindo", señalaba Imanol antes de jugar contra el Eibar, en una clara declaración de intenciones.

De momento, mirando sólo a lo púramente deportivo, Imanol tiene la buena noticia de que en la última sesión de esta extraña semana ha contado con toda su plantilla al completo, sin ningún lesionado. Ha trabajado con el grupo también Asier Illarramendi, que desde lasemana pasada está con el grupo, aunque aún le queda tiempo para coger ritmo de competición y poder entrar en los planes de su entrenador. Aunque ni que decir tiene que la suspensión de las dos próximas jornadas le permiten al mutrikuarra ganar tres semanas de trabajo con el grupo, si es que la crisis del coronavirus lo permite, para volver a jugar pronto un partido competición oficial más de seis meses después de su grave lesión en San Mamés.

A todos los jugadores, en caso de no poder entrenar en Zubieta con normalidad, se les va a mandar trabajo individualizado, con el objetivo de no perder el espléndido momento de forma por el que atravesaban hasta el parón en la competición. Desde ese punto de vista, el aplazamiento de la final de Copa no es algo que deportivamente venga del todo bien a los donostiarras, aunque el entrenador oriotarra trabaja ya para intentar llegar en las mejores condiciones a la recta final de la temporada, en la que se juegan una plaza de Champions League y un título en la gran final de Copa. Todo esto con la confianza de que todo el deporte se reanude con normalidad una vez que se hayan controlado los efectos de las crisis del coronavirus.