El Govern tanca totes les escoles per un possible brot de coronavirus

El Govern ha adoptat un nou paquet de mesures excepcionals per intentar frenar l'expansió del coronavirus a Andorra que ja es troba en risc de transmissió comunitària. La principal i més immediata és el tancament de totes les escoles, guarderies, universitat i centres de formació professionas entre demà i dilluns. Així ho ha anunciat en una roda de premsa extraordinària el cap de Govern, Xavier Espot, passats dos quarts de 12 de la nit.

I és que la dona de 87 anys que ha donat positiu per coronavirus aquest dijous a la tarda hauria estat per transmissió comunitària a través de la seva filla i la seva parella que són professors de l'Escola Andorra de Batxillerat. Aquests mestres fa unes setmanes, en una excusió a l'Aneto, van mantenir una trobada casual amb una parella d'italians que estarien infectats.

La dona gran va ser atesa dimarts per una pneumònia sense diagnòstic clar i davant aquesta sospita se li va practicar el test que finalment ha donat positiu aquest dijous a un quart de 9 del vespre. Es troba en bon estat de salut i evoluciona favorablement.

La filla i el gendre, segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, van presentar un quadre gripal, se'ls va receptar la baixa i van quedar-se a casa però no es van adoptar els protocols del coronavirus en no haver estat a cap zona de risc. Per tant, en rebre l'alta, es van reincoporar al centre educatiu de la Margineda.

En aquests moments, per tant, hi ha un risc elevat de transmissió comunitària i per aquesta raó s'han adoptat un paquet de mesures excepcionals sent la principal el tancament del centre on impartien classes els dos professors de manera immediata, iniciar la investigació epidemiològica de tots els contactes, familiars i professionals així com del personal sanitari que va atendre mare, filla i gendre. Així doncs hi ha en aquests moments quatre professionals sanitaris en aillament domicilari (dos metges, una infermera i un portalliteres). Igualment els familiars directes de la parella (la filla, el marit d'aquesta i un germà de la mestra) es troben en aïllament a l'hospital de Meritxell a l'espera dels resultats del test del coronavirus. I s'estan analitzant la resta de contactes de la parella, tant del centre escolar com d'altres indrets.

Davant aquesta nova situació, el Govern, reunit amb caràcter extraordinari aquest dijous a la nit, ha decidit ampliar les mesures excepcionals i entre aquest divendres i dilluns es tancaran tots els centres educatius del país atès que els infants són els principals vectors de transmissió de la malaltia encara que no presentin símptomes.

També s'ha acordat anul·lar totes les activitats extraescolars i esplais, totes les activitats culturals i lúdiques públiques com concerts, biblioteques i teatres, i es recomana als privats que facin el mateix. En el cas que no tanquin, se'ls demana que no superin en una tercera part la seva capacitat. La mesura afecta gimnasos, bars, discoteques, Caldea i també les estacions d'esquí.

Pel que fa a la protecció a la gent gran, el col·lectiu més vulnerable davant el COVID19, s'ha decidir tancar a partir d'aquest divendres tots els casals i llars d'avis i es restringiran encara més les visites a les residències i centres de dia.

Es recomana a les persones més grans de 75 anys amb patologies prèvies que no surtin de casa.

Alhora s'ha acordat reprogramar les proves mèdiques i les cirurgies no urgents.

Les mesures excepcionals també afecten el transport públic que a partir de dilluns operarà amb un trenta per cent de la seva capacitat i les companyies estaran obligades a extremar les mesures d'higiene.

El centre penitenciari també es veu afectat pel paquet de mesures excepcionals ja que queden suspeses totes les visites, llevat de l'assistència lletrada que s'efectuarà seguint uns protocols sanitaris especials.

No s'ha previst el tancament de fronteres ni tampoc de les pistes d'esquí.

El cap de Govern ha apel·lat a la calma malgrat la situació excepcional tot assegurant que ens trobem en "moments difícils que obligaran a prenre decisions urgents" i que caldrà "desvincular-les de la política". Ha demanat als ciutadans que confiïn "en criteris científics", que defugin "de pretesos remeis miracolosos i solucions o receptes populistes".

El ministre de Salut, al seu torn, ha assegurat que hi ha suficients recursos sanitaris en aquest moment per fer front a un brot però ha reconegut que el nostre sistema està "dimensionat per a una població de 80.000 habitants i per tant és obvi que són limitats". Així, es manté mitja planta de l'hospital buida per atendre els casos i també bona part de l'UCI. El fet d'ajornar proves i cirurgies no urgents també permetrà disposar de més recursos.

Però per al titular de salut ara mateix la prioritat és aillar tots els contactes del cercle de la dona que ha donat positiu, controlar el possible focus i evitar la propagació.

Tant Benazet com Espot han apel·lat a la responsabilitat individual dels ciutadans del país tant en el compliment de les mesures com en la declaració de la més mínima sospita de patir la malaltia.

Les mesures excepcionals se sumen a les ja adoptades el dimecres i es publicaran en un BOPA extraordinari aquest divendres. Duraran fins a nova ordre.