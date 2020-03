Dudas y respuestas ante el estado de alarma

Un estado de alarma es una situación legal excepcional que limita al mínimo la libertad de circulación de los ciudadanos. El Gobierno se ve impelido a tomar esta decisión debido a la propagación descontrolada del coronavirus, que ya ha dejado más de 5.000 contagiados en España y más de 130 muertos. De esta manera, los españoles solo podrán salir de casa para trabajar y por casos de fuerza mayor. Las medidas contempladas respecto a la libertad de acción son las siguientes.

No se podrá salir a la calle salvo por:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

Así, el real decreto entra en vigor el próximo lunes a las 8:00 horas, es decir, a partir del lunes las autoridades policiales, militares y civiles están autorizadas a tomar medidas de coerción para hacer cumplir el decreto aprobado de manera urgente.

¿Puedo sacar al perro?

A la pregunta de si puedo sacar al perro nos veríamos ante una disyuntiva de difícil interpretación, por un lado, no se puede salir de casa, por otro, "cualquier actividad de análoga naturaleza debidamente justificada" se establece como excepción a la limitación de circulación. Es posible que se pueda justificar como causa de fuerza mayor sacar al perro por razones higiénicas y sanitarias. Tal y como ocurre en Italia ,es posible que solo pueda sacarlo una persona y el tiempo imprescindible para que haga sus necesidades. Pedro Sánchez, en rueda de prensa, ha dejado claro que se puede sacar al perro siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así que está confirmado que se puede hacer.

¿Tengo que ir a trabajar el lunes?

Respecto a si habrá que ir a trabajar el lunes las medidas son claras. Si la empresa ha decidido mandar a sus trabajadores a casa para teletrabajar no será necesario acudir al puesto de trabajo, en caso de que la empresa no haya adoptado una decisión contraria y el trabajo implique la necesaria presencia de trabajadores, sí que habrá que acudir el lunes a trabajar. "Los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible", dice el decreto.

¿Puedo salir a dar un paseo o correr?

El decreto lo deja claro: "únicamente se podrá salir a la calle en caso de fuerza mayor debidamente justificada", es decir, no será posible dar un paseo o salir a hacer deporte con la única intención del esparcimiento u ocio. Otra cosa es, de nuevo, que al mismo tiempo que uno va al supermercado aproveche para tomar el aire.

¿Qué pasa con los restaurantes y pedir comida a domicilio?

Como dice el real decreto"se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración relacionadas en el Anexo I del presente Real Decreto. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pudiendo prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio", así que en principio se podrá pedir comida a domicilio aunque con las recomendaciones ya dadas.

¿Puedo ir a la peluquería?

En rueda de prensa, Pedro Sánchez ha asegurado que todos los comercios de primera necesidad quedarán abiertos. Por eso, tal y como contó ayer la Cadena SER, los estancos no van a cerrar, per otampoco lo harán pequeños comercios que tengan productos de primera necesidad, ni peluquerías. De nuevo, hay que seguir las recomendaciones sanitarias y guardar tanto las distancias de seguridad como equiparse con todo lo preciso para evitar contagio.También deberían estar abiertas las tintorerías, por lo que los ciudadanos podrían acudir con normalidad.

En todo caso y por incumplir las medidas que se van a adoptar, las autoridades se reservan el derecho a aplicar el régimen disciplinario. "El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarmaserá sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 5 de junio". Para controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas por el estado de alarma las autoridades estarán pendientes de que los ciudadanos sigan lo establecido, de ahí el propio espíritu del estado de alarma.