Asturias, cerrada: Los trabajadores de supermercados llaman a no masificar los centros para evitar contagios

Sigue creciendo, de manera exponencial en número de casos positivos por coronavirus en Asturias; la última actualización de la consejería de Salud dejaba un resultado de 101 positivos, de los que 98 están activos, después de dos curaciones y un fallecimiento. Cuarenta de estos están relacionados con el brote del centro educativo de la Fundación Masaveu. De momento el laboratorio de virología del HUCA lleva ya procesadas más de 1.800 muestras. En Asturias el número de personas afectadas por el coronavirus ascendía a última hora de la tarde de ayer a 73. La Consejería de Salud ha informado de que se ha producido la segunda alta médica relacionada con la enfermedad. Se trata del tercer caso diagnosticado en Asturias, un varón de 48 años aislado en su domicilio. Recuerden además que para consultas sobre coronavirus en Asturias se ha habilitado desde ayer un nuevo número telefónico, ya operativo: el 984 100 400. También al 112 marcando la extensión 1.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, participará este sábado por videoconferencia en la reunión que mantiene el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos para abordar la crisis del coronavirus. Mientras esperamos a conocer el resultado de este encuentro en el que imaginamos, se trasladarán las medidas anunciadas dentro de la situación de alarma decretada, recuerden que en el Principado desde este viernes ya está suspendida la actividad en aquellos negocios que no sean del sector de alimentación, farmacia, quioscos o gasolineras por la crisis del coronavirus.

Concretamente las disposiciones que se publicaron este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) suponen la suspensión de la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, la suspensión de apertura al público de establecimientos, locales e instalaciones públicas por catorce días, prorrogables si fuese necesario; esto incluye bares, restaurantes, cafeterías, sidrerías… a excepción de aquellos que hagan reparto a domicilio. También gimnasios, casinos o bingos y recreativos. Spas, acuarios y parques de atracciones, albergues y autoescuelas, ludotecas y centros de formación o locales de ensayo. Por supuesto, cierre de grandes superficies, a excepción de los espacios de parafarmacia e higiene personal, o venta de alimentos.

Y dentro de los que no cierran son los supermercados que en Asturias tienen en total una plantilla de unos 12.000 trabajadores. Esta mañana algunos nos manifestaban su preocupación por la velocidad en la que se han desarrollado los acontecimientos, que ha cogido con el pie cambiado a las cadenas de supermercados que ya están, sin embargo empezando a reaccionar, adoptando medidas como dejar entrar de manera escalonada a los compradores para no masificar los centros; Es el caso de la cadena Eroski, según nos relataba Marta González, de UGT Asturias quien llama además a los ciudadanos a la responsabilidad para evitar el contagio entre los trabajadores y los clientes , dado que “están expuestos a mucha gente continuamente, no se respeta el metro y medio de distancia, los carritos se cogen unos y otros y los tocan cientos y cientos de personas, no hay guantes suficientes y de momento no se está haciendo”

Por su parte una trabajadora auxiliar de caja en la cadena Alimerka relataba a la Ser que hasta el martes ya no se pueden realizar más pedidos en su tienda de Gijón a causa de la psicosis social que ha llenado los carritos de la compra en masa. Pero se mostraba además preocupada también por la falta de medidas de seguridad para los empleados.

Hay otros locales que no entran en esta regulación, pero que si no cierran deberán cumplir normas como tener información visible sobre higiene respiratoria, limitar el acceso a personas con síntomas respiratorios, y garantizar una distancia mínima entre personas de un metro y medio. Es el caso de las peluquerías como la de Rosa Ábalos, en Oviedo donde su dueña reconocía que “el gel desinfectante no lo hay ya en ningún sitio, por lo que ya no puedes tenerlo”. De momento trabaja “hasta que se pueda” y después adoptarán las medias “que nos manden, eso está claro”.

Se recomienda asimismo a personas de grupos de riesgo, como mayores o enfermos crónicos, pluripatológicos o inmunodeprimidos evitar salir o en todo caso, evitar lugares concurridos. Se suspende también la actividad en centros de día, de atención integral diurna, centros de apoyo a la integración, unidades de atención infantil temporada, por otros catorce días. Y en lo que atañe a la capacidad asistencia de centros sanitarios y sociosanitarios, el Principado ha resuelto ordenar el aplazamiento de cualquier obra o fase de obra que afecte a la capacidad asistencial.

Por su parte, el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sánz Montes, ha decidido ante la espiral creciente en el contagio del coronavirus Covid-19 cerrar no solo los centros religiosos, hasta nuevo aviso, con actividades catequéticas y pastorales, pero “lo hago extensivo a todos los templos parroquiales, iglesias y capillas”. Igualmente, quedan suspendidos, por el momento, los calendarios litúrgicos con las celebraciones previstas para la cuaresma y la semana santa en todas las iglesias. Se extiende esta decisión los casamientos, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y penitencia comunitaria. Respecto de los funerales y exequias se aplica la misma restricción en las iglesias y demás templos. Se procederá, lógicamente, al entierro del difunto con alguna sencilla oración, pero se pospondrá el funeral en la iglesia para más adelante.

Entre las medias de protección a adoptar, el Principado recomienda también las que tienen que ver con el manejo del material desechable en domicilios con personas afectadas por coronavirus o en cuarentena. El material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas), así como el equipo de protección individual del personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y cualquier otro residuo del paciente, se ha de eliminar en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura. La bolsa de plástico donde se deposite este material debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarse de la habitación. La mascarilla y las gafas se deben retirar fuera de la habitación del paciente, donde también habrá un recipiente a tal efecto, de características similares a las descritas anteriormente y con bolsa de plástico de cierre hermético. Después de cada depósito de residuos en estas bolsas que deberán cerrarse y descartarse con el resto de los residuos domésticos, siempre que esté cerrada herméticamente e introducida en otra bolsa también cerrada herméticamente que se depositará exclusivamente en el contenedor de basura mezclada. Queda terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada o su abandono en el entorno.