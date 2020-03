El coordinador de VOX en Borriana, Jesús Albiol Talaya, positivo en coronavirus

El coordinador de VOX en Burriana y concejal del partido en el municipio, Jesús Albiol Talaya, ha confirmado en sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus. Lo ha expresado así: “Buenas tardes, el martes conocí que Ortega Smith había dado positivo en la prueba del coronavirus. Pese a no haber tenido contacto con él, encontrarme bien y no tener ningún síntoma, llamé al 900300555 y me dijeron que hiciera vida normal. El jueves, tras conocer nuevos positivos, llamé de nuevo y solicité la prueba. He dado positivo en la prueba del COVID-19, sigo asintomático y encontrándome bien. Cumpliré con todas las indicaciones que me han dado las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios”.

Más políticos de su partido han dado positivo. El primero en hacerlo fue el diputado en el Congreso y secretario general de VOX, Javier Ortega Smith. Debido a su contagio VOX suspendió la actividad parlamentaria porque comunicaron que no asistirían y se quedarían en casa. Después de él, han sido varias personas más de VOX las que han dado positivo en coronavirus, como el líder de la formación, Santiago Abascal; la portavoz de VOX en les Corts Valencianes y presidenta del partido en Alicante, Ana Vega Campos; el diputado por Cádiz, Carlos Zambrano o la diputada de VOX y portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona.