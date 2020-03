Los veterinarios de Murcia se ponen a disposición del Gobierno ante la crisis del Covid19

El Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia se pone a disposición del Ejecutivo para atender a los animales de granja y en clínicas dentro del estado de alarma, así como en las situaciones sanitarias que se estimen oportunas por la Consejería de Salud de la Región de Murcia.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, ha explicado que "esta mañana en Junta de Gobierno extraordinaria se ha acordado interrumpir el proceso electoral de la fase de votación presencial prevista para el próximo día 16 de marzo, de carácter excepcional, en virtud de lo dispuesto en la disposición segunda de la Orden de la Consejería de Salud ante expuesta y para garantizar la salud de los concurrentes. Además, hemos ofrecido nuestra colaboración y la de los colegiados, a las autoridades sanitarias regionales para cooperar y ayudar a las tareas que se nos encomienden, por ser un Colegio y una profesión sanitarios en el Marco de Una Salud".

Asimismo, Fernández Buendía ha señalado también que "pedimos a la autoridad sanitaria que la actividad de los centros veterinarios como establecimientos sanitarios se mantenga ya que tienen que atender a las mascotas en patologías, zoonosis y urgencias que surjan".

PROTOCOLO FRENTE AL CORONAVIRUS / COVID-19 EN CLÍNICAS VETERINARIAS

Dentro del mismo contexto, el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia ha indicado las siguientes recomendaciones a tener en cuenta en la actividad de los Centros Veterinarios frente a la situación del Coronavirus / COVID-19. En primer lugar, utilizar gel desinfectante hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida de la clínica y después de cada consulta o contacto con clientes y animales.

Asimismo, no atender ningún caso, a menos que se considere como una urgencia, sin cita previa y una vez acuda el cliente al centro, se le indicará que espere fuera de la clínica y que se le avisará cuando sea su turno. Fuera de la clínica, advertir que no se reúnan a menos de 1 metro de distancia ni formen grupos; y en el caso de acceso a la sala de espera, ha de ser restringido, previa cita telefónica, y con un máximo de personas permitidas dependiendo de la capacidad de la misma y respetando como mínimo un metro de distancia entre los asistentes.

Por otro lado, las personas que accedan a la sala porque sea su turno, no deberán sentarse en las sillas y si lo hicieran, deberán hacerlo alternando sillas (una silla sí y otra no); cada animal será acompañado por una única persona y el propietario no entrará a la sala de tratamiento, salvo necesidad inevitable, proporcionándole previamente una mascarilla y gel hidroalcohólico para la limpieza de manos; y en el caso de animales ingresados, el/la Veterinario/a decidirá cuándo puede acceder el propietario y aplicará las medidas de higiene indicadas.

Los propietarios de animales que presenten síntomas no deberán acudir a la clínica; llamarán por teléfono y el/la Veterinario/a les indicará cómo actuar dependiendo de la patología del animal. Por eso, piden Extremar medidas de higiene en las instalaciones de la clínica incidiendo sobre todo en zonas de uso común, manillas, puertas o teclados.

También han ofrecido medidas a nivel general: lavarse las manos con frecuencia y también después de tocar un animal. Estos pueden ser portadores del virus a través de las gotitas en su pelaje al haber estado en contacto con personas contagiadas; distanciamiento social; cubrirse con el codo al toser o estornudar y lavarse las manos posteriormente; no tocarse ojos, nariz ni boca; evitar transporte público ni aglomeraciones de gente.

Por su parte, el máximo responsable de los veterinarios murcianos ha comentado que "los veterinarios murcianos seguimos trabajando velando por los animales de granjas y de las clínicas, pues somos plenamente responsables con la enorme crisis del Coronavirus que estamos viviendo, pues jugamos un papel imprescindible para la sociedad en estos momentos tan difíciles y tan críticos".