Cancelados decenas de eventos en Vigo, pero se activan conciertos no presenciales como alternativa

Debido al estado de alarma activado desde este fin de semana se han cancelado decenas de conciertos y eventos que iban a tener en Vigo y su área metropolitana. Vía email y desde sus espacios en redes sociales han ido comunicando las cancelaciones.

La sala RADAR Estudios a cancelado la presentación del disco del joven duo vigués YUGEN KALA previsto para el viernes 13, así como el concierto de presentación que la artista asentada en Vigo BABYKATZE iba a realizar de su disco "Hard" el sábado 14 y el concierto de LUCRECIA DALT & JERUSALEM IN MY HEART del domingo 15 de Marzo´20.El ciclo "directos Vibra Mahou" ha cancelado los 4 conciertos previstos en Galicia afectando a de los grupos LOS PUNSETES y MUJERES que iba a tener lugar este jueves 12 de Marzo en la Sala ISLAND CLUB. Precisamente esta sala ha publicado un comunicado en donde informan de su decisión de cancelar todos los conciertos y eventos previstos para los próximos días en este complejo ubicado en la viguesa plaza de la Estrella.La organización del Festival SONRÍAS Baixas que tendrá lugar este verano en Bueu, ha cancelado sus 8 fiestas de presentación que tenía previstas en Galicia para estos próximos días en: Vigo, Ourense, Lugo, Bueu, A Coruña, Mos y Santiago de Compostela. Afectando al de SONDARÚA y NINHODELOSRECAOS Dj., que iba a tener lugar en la sala MASTER CLUB el jueves 12 y al del viernes 20 de Marzo en la Sala REBULLÓN de Mos con MUYAYO RIF y DAKIDARRÍA. El grupo vigués APHONNIC tenía prevista la presentación de su nuevo disco "La Reina" en la sala MASTER CLUB con un doblete el viernes 13 y sábado 14 de Marzo y que también han aplazado a unas nuevas fechas que confirmarán en las próximas semanas. La banda londinense TEMPLES también ha cancelado su concierto del sábado 14 de Marzo en la sala ROUGE, dentor del ciclo 17º Delicatessen.Los barceloneses DEADYARD se han sumado a la cancelación de su gira gallega afectando al concierto que iban a ofrecer este sábado 14 en la sala LA IGUANA CLUB. Teatros, salas de conferencias y auditorios también han aplazado y en algún caso cancelado su programación, concretamente el auditorio MAR DE VIGO ha aplazado los musicales de TRIBUTO A MICHAEL JACKSON que tendría lugar del 12 al 15 de Marzo y el musical de WEST SIDE STORY previsto del 20 al 22 de Marzo´20.Cafés como el CATRO A CATRO de la C/ Gerona, 16 ha cancelado el espectáculo de MAXIA FAMILIAR programado para el sábado 14 y el evento de CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS TRAVIESOS para el domingo 15 de Marzo.

No todo van a ser malas noticias y esta situación también crea oportunidades y como alternativa artistas vigueses como MANU ESCUDERO o FON ROMÁN van a ofrecer conciertos "onlin" dede sus espacios en redes sociales y muchos otros artistas y grupos lo harán desde la iniciativa creada por Franchejo Blázquez denominada "YO ME QUEDO EN CASA FESTIVAL", serán más de 40 los proyectos musicales participantes del primer festival que se celebrará del 13 al 15 de Marzo´20 a a través de Instagram, para acompañar la recomendación sanitaria de permanecer en casa. La industria musical se vuelca con la propuesta y contará con los directos entre muchos otros de: ROZALÉN, ANDRÉS SUÁREZ, FUNAMBULISTA, SOFIA ELLAR, CARLOS SADNESS, DAVID OTERO, RAYDEN, DIANA NAVARRO, etc.

El link oficial para seguir esta inciativa es: https://www.instagram.com/yomequedoencasafestival/