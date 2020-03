Cambios en el protocolo en Aragón: todo aquel que tenga signos catarrales leves, que se aisle en casa

Aragón suma 121 casos confirmados por coronavirus, 41 más que este viernes, y mantiene en siete el número de fallecidos en la Comunidad por esta pandemia, según ha informado este sábado el director general de Salud Pública, Javier Falo. Actualmente, 42 enfermos están hospitalizados (5 en UCI). El resto, 72, o son mayores en residencias o están recluidos en casa.

En una rueda de prensa, ha destacado que este número representa una incidencia acumulada de 10 casos por 100.000 habitantes y que algunos de los afectados ya presenta diagnóstico clínico muy bueno.

Ha precisado que en este repunte se mantiene la detección relacionada con residencias de mayores, y de hecho hay algún centro más implicado, y una tendencia de personas más jóvenes por contactos relacionados precisamente con esos establecimientos, de familiares, cuidadores o profesionales, y por difusión comunitaria.

Cambios en la asistencia

Ha explicado que todas las comunidades autónomas están en contacto para redefinir los modelos de trabajo, control de salud pública y asistenciales, y ha hecho hincapié en el "claro viraje" de los mensajes a la población ante el esperado aumento de casos de carácter comunitario para pedir a quienes tengan síntomas catarrales sin mayores complicaciones que se aislen en casa, dado que el 80 % de los afectados por Covid-19 son leves.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a todo aquel que tenga signos catarrales leves a comportarse como si tuvieran coronavirus, a que se aislen en casa y tomen los tratamientos que se recomiendan con una gripe, como analgésicos o antitérmicos, hidratación y alimentación, y que extremen las medidas de higiene personal y de aislamiento si en su entorno hay personas susceptibles de sufrir este virus con mayor virulencia.

Falo ha indicado que se espera que las próximas dos semanas sean complicadas, que los casos aumenten y que tarden ese tiempo en hacer efecto las medidas de distanciamiento social que se han implantado.

Por tanto, ha recomendado ir al médico o llamar al 061 cuando el enfermo se encuentre mal, no ante síntomas leves, para no saturar el sistema, ya que en un porcentaje muy alto afectará a población sana, joven y de mediana edad, sin mayores circunstancias, y el objetivo es no saturar el sistema.

Ha apuntado que estas personas no sabrán si tienen un catarro o coronavirus, pero no será trascendente desde el punto de vista de la transmisión si se mantiene el aislamiento, y el objetivo es preservar el sistema sanitario para los colectivos a los que será imprescindible tratar adecuadamente, teniendo en cuenta que hay que seguir atendiendo otros procesos.

Así, las pruebas de laboratorio para la confirmación de coronavirus se mantienen para los casos graves e ingresos, para las poblaciones vulnerables, residencias de mayores y para profesionales del ámbito sanitario y social.

Además, todo el dispositivo sanitario se va a adaptar a las necesidades que se esperan en los próximos días, de forma que las consultas programadas no urgentes de Atención Primaria u hospitalarias se aplazarán para preservar el sistema a las circunstancias, al igual que las operaciones quirúrgicas que no sean urgentes, que se postergarán a los próximos meses con el fin de reservar las camas y UCIs para los casos graves de coronavirus.

Falo ha informado además de que ya se trabaja en acomodar los sistemas sanitario y social a esta circunstancia, y en los próximos días se irán comunicando distintas medidas para preservar esos dos sistemas para los colectivos más vulnerables.