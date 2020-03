Frenan los positivos por coronavirus en Aranda

Este domingo deja una pequeña sensación de alivio en Aranda: ninguna de las pruebas practicadas por sospechas de coronavirus ha dado positivo, al menos hasta última hora de la tarde. Sólo un caso quedaba en suspenso al haber dado un resultado indeterminado, sin que se pudiera confirmar ni descartar. De esta forma las personas cuyo contagio ha sido confirmado en Aranda son nueve: tres en aislamiento domiciliario en Aranda, una en la misma situación en Langa de Duero y otras cinco ingresadas, al menos dos de ellas en el HUBU.

En cualquier caso se trata de los últimos datos de contagio que podrán ofrecerse a ciencia cierta a partir de ahora, dado que las pruebas de confirmación de la enfermedad se van a limitar a solo algunos casos a partir de este lunes debido a los nuevos protocolos de sanidad al haber entrado en fase de “contagio comunitario”. El hecho de que ya no existan focos claros de expansión de la enfermedad al poder haber quedado expuesta la mayor parte de la población al contagio por la presencia en lugares públicos o colectivos sin saberlo ni las personas que estaban contagiadas ni las que estaban cerca de ellas, hace necesario cambiar los criterios para abordar la situación de forma más eficaz desde el punto de vista sanitario.

Por este motivo a partir de ahora cambia el protocolo de realización de pruebas de confirmación: solo se realizará a las personas o que necesiten ingreso o para las que un posible agravamiento de la enfermedad pueda complicar su situación. Se trataría de pacientes en riesgo, por su situación de patologías previa o por contar con factores de riesgo, como son la edad o determinadas afecciones crónicas. En esos casos se considera necesario conocer el resultado de la prueba para aplicar el tratamiento correcto no solo en el momento presente sino para saber cómo actuar si su estado se agrava posteriormente. No significa que todos estos casos requieran ingreso, sobre todo si presenta síntomas leves, dado que a algunos de estos pacientes se les solicitará la prueba y se les enviará a su casa para que estén en aislamiento si no requieren cuidados específicos. También se realizarán las pruebas a personal sanitario con síntomas leves que puedan indicar un posible contagio, dada la extrema importancia de conocer su situación en el desempeño de su labor de atención a los pacientes.

A quien tenga síntomas leves compatibles con un contagio por coronavirus se les va a tratar sanitariamente como si fueran un caso positivo confirmado, solicitando que se aíslen en sus domicilios y que utilicen con su entorno todo tipo de medidas de protección. Explican los sanitarios que mientras no hemos sido zona de transmisión comunitaria la prueba iba dirigida no solo a tratar al paciente, sino a contener el foco, asilando también a quienes han estado alrededor. Una vez que por el número de casos la fase en la que estamos es de “transmisión comunitaria” se considera que prácticamente todos hemos podido estar expuestos al contagio, por lo que ya es imposible determinar focos concretos de transmisión. Por ello los recursos deben estar dirigidos a la atención de los casos que se pueden complicar por su estado previo o por los factores de riesgo. El resto de los casos, que previsiblemente cursarán como una enfermedad leve, requieren muy especialmente, de los autocuidados y la responsabilidad del paciente, por lo que se recomendará lo que ya se hace con los positivos confirmados de carácter leve: derivarles a sus domicilios y ordenar su aislamiento domiciliario.