Los expertos advierten de que lo peor aún está por llegar. En ningún caso se podrá combatir el virus antes de dos meses y la solución dependerá de si se logra frenar el contagio. La contención de la enfermedad será la mejor arma para evitar que el servicio sanitario se colapse, en opinión de Enrique Míguez, Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Área sanitaria de A Coruña-Cee. "La forma de transmisión es determinante en cómo evoluciona una epidemia. Si un patógeno se transmite por vía respiratoria, la diseminación es rápida y mucho más difícil de contener", explica en el programa especial de este domingo de Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés.

Míguez ha puesto un ejemplo con la epidemia del SIDA: "era una transmisión directamente por sangre y por tanto sus curvas afectaban a unos determinados grupos de población y era una diseminación más lenta; sin embargo, con unos patógenos que se transmiten por vía aérea es impredicible saber dónde la adquirimos y las personas con las que contactamos".

Sectores como el de las peluquerías, personal de reparto y transportistas han mostrado su disconformidad ante las medidas tomadas porque consideran que su actividad también puede suponer riesgo de contagio.

A partir de este lunes muchos trabajadores tendrán que hacer su jornada desde sus casas, vía telemática. Los especialistas en el ámbito del trabajo advierten de que esta salida a la crisis no puede pasar por una merma de los derechos laborales. Además, todavía son muy pocas las empresas las que utilizan el teletrabajo. Alberto Arufe, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidade da Coruña lo ha explicado en A Coruña Opina: "El teletrabajo no es comprar ordenadores y mañana lunes todos a trabajar desde casa, significa planificación, estructuración, distribución de tareas... y para eso no estamos preparados". Apunta además el hecho de que hay sectores que no pueden teletrabajar.

Los economistas vaticinan una recesión comparable a la crisis de 2008. A la espera de la concreción del coste social que provocará esta pandemia, la caída del Producto Interior Bruto alcanzará niveles muy preocupantes. Bruno Casal, especialista en Economía de la Salud en la UDC, dice que a nivel Galicia áun no existen estimaciones económicas: "En España se habla de entrar en recesión por parte de los académicos mientras que el Gobierno habla de una caída del PIB del 2% en 2019 al 1,6% en 2020".

La apelación a la responsabilidad individual sin caer en el pánico y crisis de ansiedad es la nota general que recomienda el Colegio Oficial de Psicología de Galicia para llevar lo mejor posible estas dos semanas de confinamiento en casa. Leonor Galiana, presidenta de Intervención Social del Colegio, señala que lo que interesa es frenar el virus: "Ser responsables y solidarios, tanto individualmente como colectivamente para que no contener los contactos y que los recursos sanitarios puedan abarcar todos los casos".