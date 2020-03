Andorra Telecom garanteix el servei tot i l'increment de la demanda pel teletreball

Andorra Telecom garanteix el servei malgrat l'increment de la demanda pel teletreball.

La companyia telefònica ha informat que l’estructura de la xarxa d’internet s’ha ampliat fins als 70 GB, mentre que la sortida exterior està garantida amb les connexions de fins a 30 GB tant amb França com amb Espanya.

La telefonia mòbil també s’ha potenciat amb l’ampliació de la velocitat de la xarxa 4G fins a 1Gbps a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa, una capacitat similar a l'ús intensiu en períodes de màxima afluència turística.

Des d'Andorra Telecom destaquen que les millores de la xarxa d’internet, les connexions internacionals i el reforç de la telefonia mòbil garanteixen l’increment de trànsit per l’ús del teletreball i del consum domèstic intensiu derivats de l’aplicació de les mesures per prevenir la propagació del Covid-19.

Així, destaquen que les inversions realitzades en els darrers anys han dimensionat la xarxa per a les necessitats futures. “Actualment estem preparats per un consum dues vegades superior als màxims registrats durant les hores punta. Això garanteix que de manera simultània les famílies puguin treballar des dels seus domicilis connectats amb les empreses, utilitzar aplicacions de missatgeria, usar les xarxes socials, veure la televisió via fibra o usar plataformes de continguts audiovisuals com Movistar Multidispositius, Netflix o Youtube”, ha apuntat Jordi Nadal, director general de la companyia.

Protocols de seguretat

D'altra banda, Andorra Telecom, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, ha redefinit els seus protocols interns, afavorint el teletreball dels seus col·laboradors, separant físicament equips de treball i realitzant totes les reunions de treball i contactes amb proveïdors i empreses terceres a través de teleconferència. El dispositiu preveu que un total de 70 persones, incloent-hi els tècnics de camp, estiguin de guàrdia permanentment. Totes aquestes actuacions estan destinades a garantir la continuïtat d’un servei fonamental com són les telecomunicacions.

El dispositiu especial fruit de les mesures de contenció del Covid-19 també afecta als canals d’atenció al públic, on s’ha tingut molt en compte que les comunicacions són un servei públic bàsic. L’agència comercial restringirà el seu horari entre les 8.30 i les 15.30 hores i limitarà l’activitat a qüestions essencials que no es puguin fer a través de canals no presencials i relacionades amb la connectivitat. Així, recorden que els únics tràmits que requereixen el pas per l’agència són els duplicats de targeta sim, altes noves (fibra, mòbil i routers) i baixes que impliquin el retorn de material. En paral·lel, no es permetrà la presència simultània de més de tres clients a les instal·lacions per garantir la preservació de les distàncies mínimes de seguretat. El protocol també prohibeix que els agents d’atenció al públic manipulin els mòbils dels usuaris.

Canals digitals i telèfon 115

Per a la resta de tràmits o consultes, els clients hauran de trucar al telèfon d’atenció al client, el 115, o utilitzar l’aplicació o la web andorratelecom.ad. Aquests canals digitals permeten en el seu 'espai client' moltes de les gestions habituals dels usuaris de la companyia. També es podrà contactar amb Andorra Telecom a través dels perfils a les xarxes socials i el correu info@andorratelecom.ad.

Pel que fa als tècnics que es desplacen al domicili dels clients també s’aplicarà un protocol especial atesa l’excepcionalitat de la situació restringint-se les intervencions als casos d’avaria, incidències o problemes de connectivitat.