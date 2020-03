El Sergas reprogramará citas, pruebas y cirugías ordinarias para centrarse en el coronavirus

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este domingo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) reprogramará todas las citas, pruebas y cirugías ordinarias previstas en los centros hospitalarios para poner 'espacios, camas y tecnología a disposición' de las personas que se contagien del nuevo coronavirus. Además, ha coincidido con otros líderes autonómicos en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reconozca la especialidad de aquellos profesionales sanitarios que estén en su último año de formación como residentes, con el objetivo de hacer frente a la crisis del COVID-19. 'No esperemos a finalizar al último mes en el último año de formación, sino que de forma inmediata consideremos que (...) ya puedan ostentar y actuar como título de especialistas', ha abordado, en la rueda de prensa posterior a la videoconferencia celebrada este domingo con Sánchez y el resto de presidentes. En este contexto, Feijóo ha explicado que ha sido una petición 'unánime' que el Ejecutivo estatal 'garantice los suministros de equipamiento, de aparataje y productos de protección' para todo el personal sanitario que trabaja en España. 'No puede ser que cada servicio de salud se pelee con las suministradoras para conseguir más mascarillas, más gafas protectoras o más ventiladores mecánicos. Es imprescindible q el Gobierno actúe con una única central de compras y con toda la capacidad que tienen todos los servicios de salud', ha abogado. Feijóo también ha dicho que en el caso de que se necesite más personal para hacer frente a los contagios de COVID-19, la Consellería de Sanidade 'tiene los créditos de la Comunidad Autónoma para la contratación de personal'. Asimismo, ha avanzado que en futuras reuniones con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se estudiará la posibilidad de que se reincorporen a la actividad aquellos profesionales 'que se han jubilado anticipadamente'. Y es que, a pesar de que en la Comunidad gallega el índice de contagios es 'aproximadamente la mitad' que en el resto de España, el presidente de la Xunta advierte que 'eso no significa' que esta semana no vaya a haber un incremento de los afectados por el nuevo coronavirus. 'El pico de contagio evidentemente va a seguir subiendo en Galicia, porque el número de personas que se ha movido en todo el conjunto de la nación hace que ya prácticamente todos los territorios tengamos la misma vulnerabilidad', ha lamentado, para seguidamente esperar que el confinamiento de la población en sus casas 'disminuya el riesgo de contagio'. De acuerdo con los últimos datos de la Consellería de Sanidade, en la Comunidad gallega hay ahora mismo 189 infectados por COVID-19, tras el incremento de casos en 36 desde la noche del sábado. Además, en las últimas horas han perdido la vida dos personas --un hombre de 81 años y una mujer de 92, ambos con patologías previas-- por este nuevo coronavirus, si bien otras cuatro ya han sido dadas de alta.