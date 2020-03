Torra demana als catalans auto confinar-se: 'La Constitució no és un fàrmac'

Després de participar per videoconferència en la reunió de presidents autonòmics presidida pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, Torra ha comparegut al Palau de la Generalitat per exposar les seves crítiques a Sánchez i exigir mesures més dràstiques davant de la pandèmia, com 'l'aïllament de Catalunya, Madrid i tots els focus de més risc' de contagi, així com el' tancament de fronteres '.

En una roda de premsa telemàtica en què ha admès només tres preguntes, Torra ha llançat un missatge als catalans: 'Us demano que us autoconfineu, tan aviat com sigui possible, i que només surtin a treballar els sectors de l'alimentació, atenció i assistència sanitària i serveis essencials '.

Torra ha donat 'instruccions' al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, perquè emeti una 'comunicació perquè els funcionaris de la Generalitat es quedin a casa', excepte els dels sectors essencials 'imprescindibles'.

Així mateix, ha demanat als consellers Chakir El Homrani i Àngels Chacón que parlin amb patronals i sindicats per poder implementar el confinament domiciliari.

Segons Torra, Catalunya i 'tot l'Estat' necessiten un 'confinament domiciliari per combatre el coronavirus', així com el 'tancament d'aeroports, ports i trens d'alta velocitat' per 'restringir de manera dràstica la mobilitat', ja que al seu judici les mesures adoptades pel Govern són 'insuficients' i 'no serviran per aturar el contagi del virus'.

El president és partidari de 'suspendre els moviments que no siguin per a la compra d'aliments, de productes farmacèutics i de primera necessitat, així com la prestació de serveis essencials'.

Al marge de considerar insuficients les mesures anunciades per Sánchez, Torra ha 'lamentat' que hagi optat per la 'imposició i la confiscació de competències de Catalunya', sense 'comptar' amb la Generalitat per dissenyar el dispositiu: 'Com es poden trencar així les confiances? ', s'ha preguntat.

'No estarem darrere del Govern espanyol, estarem al seu costat', ha puntualitzat Torra, en resposta al president de Govern, a qui ha retret les seves 'proclames patriòtiques caduques' i la seva 'imposició centralista i autoritària'.

Torra, que ha traslladat directament a Sánchez el seu rebuig a un decret estatal que considera 'al servei d'una idea antiga d'Espanya', ha remarcat que 'la Constitució no és un fàrmac contra el virus' i ha alertat: 'Cada minut que passa sense confinar les persones a casa és un minut que passa a favor del contagi '.

La seva petició de confinar Catalunya per terra, mar i aire 'no ha tingut resposta' per part de Govern espanyol, ha protestat.

'Hem de fer una aturada de país solidari', ha afirmat, abans d'afegir que aquest 'confinament total' hauria d'aplicar 'a l'Estat espanyol i a tots els països afectats pel coronavirus', per no permetre 'l'èxode de ciutadans de les zones més afectades ', ja que el contrari és una' gran irresponsabilitat'.

Pel que fa al 'paquet de mesures compensatòries' que ha reclamat a Sánchez, ha citat la suspensió dels terminis de pagament de tributs, cotitzacions a la Seguretat Social, quota d'autònoms i ampliació de venciments, una indemnització per als autònoms, mantenir la remuneració dels treballadors que s'hagin de quedar a casa, noves línies de crèdit sense límit de liquiditat i suspensió dels terminis de pagament de les hipoteques.

'Si es van dedicar 60.000 milions d'euros a salvar la banca, ara es tracta de salvar les empreses, els treballadors i els autònoms', ha recalcat.