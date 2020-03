Colau demana unitat a totes les administracions: 'És el que esperen de nosaltres'

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest diumenge a totes les administracions 'treballar units i alhora' en la gestió de la crisi sanitària del coronavirus, una cosa que segons la seva opinió facilita el decret d'estat d'alarma aprovat aquest dissabte pel Govern.

Colau ha signat un decret per aplicar a la capital catalana les mesures acordades pel Govern central en l'estat d'alarma i ha llançat un missatge d'esperança: 'Ningú es quedarà sol', alhora que ha demanat 'un escut social per donar empara als més vulnerables'.

Colau ha comparegut davant els mitjans des del seu domicili a través de les xarxes socials, per donar exemple del compliment del protocol d'aïllament, i ha explicat que el decret de l'estat d'alarma aprovat per l'executiu de Pedro Sánchez marca un punt d'inflexió i ofereix 'un necessari marc unitari de coordinació per anar tots a una, ciutadania, empreses i administració'.

'Hem de donar exemple i treballar tots a una sense excepció, que és el que espera de nosaltres i ens demana la ciutadania', ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona.

'Som la principal eina per aturar el contagi, i aquesta és una bona notícia perquè és a les nostres mans aturar-lo', per al que és fonamental 'evitar el contacte físic'.

Després de l'adopció de mesures com el tancament de les escoles, el decret permet anar un pas més enllà i Colau ha explicat als barcelonins que, com a mínim, en les pròximes dues setmanes, cal estar a casa, encara que es pot sortir a comprar a botigues d'alimentació, farmàcies, passejar animals de companyia o anar al metge.

Entre les excepcions ha volgut subratllar i elogiar la feina dels treballadors sanitaris, de neteja, seguretat, serveis socials i infraestructures bàsiques.

Pel que fa a la plantilla municipal, l'alcaldessa de Barcelona ha explicat que dels 15.000 treballadors municipals, el 44% haurà de continuar en els seus llocs ja que pertanyen als sectors abans esmentats, i la resta s'estaran a casa seva a disposició de l'administració per si fossin necessaris.

Barcelona ha tancat parcs i jardins, ha aturat totes les obres públiques impulsades per l'Ajuntament i, sobretot, garanteix el funcionament dels serveis essencials, 'fins i tot amb reforços'.

En aquest sentit, Colau ha volgut dedicar especial atenció als serveis socials i ha assegurat que el seu govern prestarà atenció 'als més vulnerables'.

Per això, es manté i amplia el repartiment de menjar a domicili, la targeta sanitària servirà també per assegurar l'alimentació dels nens que disposaven de beques de menjador escolar, es garanteixen els serveis per a persones sense llar, l'atenció a les dones víctimes de violència masclista i la teleassistència.

Ha dit que aquesta crisi és sanitària i econòmica, 'ningú es quedarà sol', ha repetit diverses vegades, i en el segon àmbit ha demanat al Govern espanyol 'mesures econòmiques que garanteixin que les famílies treballadores no es quedin soles'.

En aquest sentit, ha apuntat la necessitat d'aprovar 'una moratòria en el pagament d'hipoteques o lloguers' per a les famílies vulnerables o sense ingressos.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona, ha recordat que, des de fa dies, es reuneixen amb representants dels sectors econòmics i culturals per adoptar mesures.

'Ens en sortirem tots junts', ha assegurat Colau que està convençuda que hi haurà una gran demostració de 'responsabilitat col·lectiva' i ha demanat que cada nit els ciutadans surtin als balcons a aplaudir el personal sanitari, als treballadors socials i familiars, als professionals de la neteja, el transport i la seguretat, així com dels supermercats.

'Pensem en tots ells, són els nostres herois aquests dies, els hem de donar tot el suport i la calor seguint sempre les recomanacions sanitàries', ha conclòs.