A Coruña pide a los ciudadanos que donen mascarillas y geles desinfectantes

El Concello de A Coruña pide a los ciudadanos que le donen las mascarillas y geles desinfectantes de los que puedan prescindir ante la imposibilidad de conseguir este material centralizado por el gobierno para proveer a los trabajadores sanitarios.

¿A quién se destinarán?

Señala que en estos momentos no es posible encontrar estos elementos fundamentales para empleados de concesionarias municipales como las de ayuda a domicilio que necesitan protegerse para no contagiarse y no contagiar a las personas que atienden, que son grupo de riesgo. Las trabajadoras están valorando suspender el servicio si no tienen elementos de protección que garanticen su integridad.

La Presidenta del comité de empresa de Fepas, una de las empresas que se encarga de esta prestación, señala que hay familias que han llamado para anular el servicio. Las que no lo han hecho lo necesitan pero avisan de que no pueden prestarlo de forma precaria.

¿Cómo puedo donarlas?

La concejala de ServiciosSociales, Yoya Neira, ha explicado en Hoy por Hoy A Coruña que deben dejarse en la puerta del Palacio Municipal.

Siguen los contactos entre trabajadores, empresa y concello

En estos momentos siguen los contactos entre trabajadores, empresa y concello para buscar una solución. Los empleados critican que la empresa no se ha puesto en contacto con ellos para alertarles de la situación ni tienen en muchos casos un protocolo de actuación.