El Departament de Salut ha informat que a la Regió Sanitària de Girona s'han confirmat 17 nous casos de coronavirus SARS-CoV-2 les últimes hores que, sumats als 48 que hi havia diagnosticats fins ara, eleven la xifra fins als 65 d'un total de 1.394 a tot Catalunya.

Salut no ha precisat a quines comarques s'han detectat aquests nous positius i, de fet, informa que, en previsió d'un increment important de contagiats els pròxims dies, a partir d'ara es donaran xifres globals.

El Departament també avança que el Laboratori Clínic de l'Hospital Josep Trueta rebrà demà els primers kits per processar directament en aquest hospital de referència de totes les mostres de contagis detectats als diferents centres de salut de la Regió Sanitària de Girona.

Controls a Girona

A Girona, la policia municipal controla els accessos a la ciutat per evitar que entrin vehicles sense justificar. L'ajuntament també ha suspès les zones blaves i verdes d'aparcament. No es paga per aparcar però l'ajuntament recorda que només es pot circular per la ciutat en casos molt concrets.

La policia municipal també controla que no hi hagi grups de gent pel carrer i que no circuli ningú que no es desplaci per cap dels suposits permesos, com anar a comprar productes bàsics o anar a treballar.

També estan tancats tots els parcs infantils d ela ciutat i els parcs de salut; i el parc del Migdia, els Jardins de la Devesa i el passeig de la Muralla. Avui hi ha mercat ambulant a la devesa però només hi haurà les parades de fruita i verdura i estaran més separades de l'habitual.

Es controla també l'accés al mercat del Lleço on només hi pot entrar una tercera part de l'aforament perm+ès habitualment. L'ajuntament no ha aturat el servei de la girocleta però ha comunicat als abonats recordant que no es desinfecten les bicis i que si les fan servir ho facin amb guants i es desinfectin les mans quan la deixin.

Suspesos els serveis de Càritas a Girona i Salt

Càritas ha creat un equip específic, format per voluntaris de menys de 65 anys que estan fent arribar lots d’aliments a les famílies vulnerables de Girona i Salt.

L’entitat, segons explica la directora de Càritas a Girona Dolors Puigdevall,manté aquest servei perquè és de primera necessitat, però ha adoptat mesures com crear lots i així evitar el contacte directe.

Per això, han suspès temporalment tots els projectes i serveis d’atenció presencialperò faran un seguiment telefònic a les persones grans que participen habitualment en projectes de Càritas, igual que a les que estan en serveis d’acollida.

L’entitat fa una crida a persones menors de 65 anys perquè facin de voluntaris en la distribució d’aliments.

Crides a voluntaris

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha creat una borsa de voluntaris per atendre la gent gran. De moment, prioritzen el repartiment de menjar i de medicaments, a l’espera de com evoluciona el virus.

La borsa pretén controlar els voluntaris per evitar que es transformin en transmissors del virus. Per això, segons explica la directora del Consorci d’acció social de la Garrotxa Teia Fàbrega, estan fent un recull de persones, els demanen informació personal i, a partir d’aquí, els distribueixen per diferents pobles perquè hi hagi coordinació.

Fàbrega apunta que han apostat per fer-ho des del consorci per assegurar-se que l’atenció és de proximitat i la probabilitat que el voluntari i el veí atès es coneguin és molt alta.