La Asociación Ecologista la Braña denuncia un nuevo caso de maltrato animal a un gato en Barruelo

En la mañana de hoy, los conservacionistas de la Asociación la Braña, se han puesto en contacto con el Cuartel de la Guardia Civil de Barruelo para presentar una nueva denuncia por maltrato animal. Y es que, hace unos días cuando los voluntarios de la Asociación Huellas Palencia recogieron a una gata en Barruelo y la llevaron a esterilizar a la clínica veterinaria de Cervera, se encontraron con que había recibido un disparo en el cuello y tenía alojado el proyectil bajo la piel. Afortunadamente el perdigón no había tocado un órgano vital y pudo extraerse tras una breve intervención quirúrgica.

Además, tras la aprobación de las Ordenanzas sobre tenencia de animales en el municipio de Barruelo de Santullán, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 24 de enero, los ecologistas han elaborado un par de documentos que están distribuyendo entre los vecinos con el fin de informarles de una forma más sencilla acerca de las mismas.

El primer documento es un Impreso-tipo para que todas aquellas personas que alimentan a animales abandonados puedan solicitar al ayuntamiento el oportuno permiso para continuar haciéndolo. Así, y conforme al punto 3 y al punto Bis del Artículo 21, los animales abandonados pueden alimentarse siempre que el ayuntamiento dé dicho permiso, aspecto éste que el ayuntamiento no puede negar porque iría contra la Legislación vigente, pero que está condicionado por el compromiso de dichas personas a suministrar a las hembras una pastilla anticonceptiva semanalmente y durante el tiempo que dure el celo en las diferentes especies (gatas y perras). Aunque el método idóneo es el conocido como CES (Captura, Esterilización y Suelta), el Alcalde ya manifestó en la asamblea pública que él mismo convocó y celebrada en la Casa del Pueblo el pasado mes de octubre, que el Ayuntamiento no va a realizar esta modalidad por resultar onerosa para la economía municipal. No obstante sí se comprometió a facilitar las pastillas anticonceptivas a las personas que se ofrecieran a suministrarlas y a llevar el control de las colonias de gatos o perros, por lo que La Braña está facilitando a cuantos lo deseen, el modelo de impreso para que lo presenten en las oficinas municipales para que una vez les sea concedido, puedan ir a recoger las pastillas y poder así, controlar la desmedida proliferación de algunas especies.

El segundo documento es un resumen de las Ordenanzas. Las 9 páginas de las mismas, La Braña las ha reducido a una en la que se extraen las ideas principales que los propietarios de animales deben acatar sopena de multas que van desde los 300 a los más de 15.000 euros. Los ecologistas presentaron 57 alegaciones a estas Ordenanzas, de las que 25 fueron aceptadas en su totalidad y otras 6 de forma parcial. A pesar de ello, La Braña no está de acuerdo con algunos de los puntos aprobados en estas alegaciones, pero la idoneidad o no de los mismos la dará, como siempre, el tiempo. El establecimiento donde se pueden recoger ambos documentos es "Alimentación Calderón", en la C/Brañosera de Barruelo.