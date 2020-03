Brooke y Tom, una americana y un británico, casi gallegos

La radio tiene esa capacidad. Descubrir a través de la sonoridad testimonios que relaten la autenticidad de la vida. Ni más ni menos. Esto es lo que haremos esta semana en una nueva entrega de “Vermú con Ser”. Puntuales a la cita, ocho y media de la tarde de un martes que poco a poco se acaba, recibimos en nuestros estudios de Radio Arosa a Brooke y Tom. Ella es americana y él británico. Los dos son jóvenes profesores auxiliares de lengua inglesa en Vilagarcía de Arousa. Hablaremos de su vida, sobre los cambios de esta desde que llegaron aquí, del sistema educativo, su familia, proyectos de futuro y actualidad relacionada con sus países.

Brooke es natural de Tennessee, un estado sin costa al sur de Estados Unidos. Llegó hace cuatro años a Galicia. No era la primera vez que pisaba el país, anteriormente había estado en el País Vasco con una beca para estudiantes, asesorada por un profesor de español que tenía en su Universidad. Ahora trabaja en el colegio público C.E.I.P. Rosalía de Castro de Carril. Para conocer a Tom, saltamos de continente. En la región de Yorkshire, al norte de Inglaterra, vivía y compaginaba su trabajo en una fábrica con el de profesor. En 2017 dejó la isla para venirse a vivir a Vilagarcía, donde actualmentetrabaja como auxiliar de lengua inglesa en el I.E.S. Miguel Ángel González Estévez, también en Carril.

Cambio de vida

En Tennessee, la vida de Brooke, era mayoritariamente rural. Tal y como nos comentó“venía de una granja en medio de la nada”. No quería contarnos que vivía en una granja, todos entendimos que su vida transcurría en un lugar tranquilo. Los horarios en el trabajo también han supuesto un cambio en la rutina de Brooke. “Aquí la vida está en la calle, puedo quedar para tomar un café en cualquier momento”.Amante del mar, recuerda que, para poder verlo, “tardaba siete horas en coche desde mi casa”. Aquí lo tiene a cinco minutos caminando. En la cara se le nota que está contenta en esta ciudad y lo más satisfactorio que le está pasando a nivel profesional es que “puedo vivir bien con el sueldo que tengo”.

Para Tom el cambio no ha sido tan brusco ya que procede de una localidad similar a Vilagarcía, pero añade, “aquí el estilo de vida es más tranquilo que en Inglaterra”. Recuerda que cuando hizo las maletas quiso saber qué tiempo (meteorológico) iba a tener en nuestra comunidad. A través de internet comprobó que, en Galicia, más o menos, caía la misma cantidad de lluvia al año que en su región y pensó “será como en casa”. “Una vez que pruebas este estilo de vida es difícil que no te guste”, sentencia el británico.

Claro que sus vidas han cambiado. Brooke, de los cuatro años que lleva en España, ha pasado tres con una familia en Carril. Está agradecida por sus vivencias con ellos y recuerda con humor como conoció la “famosa” almeja de Carril. Tom pasó un tiempo en Vigo, pero para él, “A Coruña es la ciudad más bonita de Galicia”. Ahora los dos viven en un céntrico piso en Vilagarcía, el cual comparten con otros dos compañeros, Sandra y Rubén. Los cuatro han hecho buenas migas.

Profesores

A diario comparten muchas horas con jóvenes estudiantes. Ellos sabrán mejor que nadie cual es el nivel de inglés que tienen.Preguntado por ello, nos han dicho algo que no escuchásemos antes. “El nivel de inglés no es muy alto, pero los chavales lo ven útil”, señala Brooke, que además dice que la capacidad de los niños es distinta entre ellos, no todos adquieren los conocimientos a la misma velocidad.“En clase como mejor se lo pasan es con juegos, a través de ellos aprenden muchas palabras en inglés”, según Brooke. Tom se ha ido moldeando al castellano poco a poco, por eso siempre se comunica con los chavales en inglés. Por eso y porque así aprenden mejor el idioma.

Brooke lo tiene claro, “la enseñanza en Estados Unidos no hay por dónde cogerla, es un caos”. Tom explica que “en España hay muchos exámenes y muchas asignaturas”, argumento con el que coincide la americana. El IES de Carril tiene una particularidad que cada vez más se ha implantado en los centros educativos de Galicia: clases bilingües. Los dos coinciden en que “es algo positivo que den química o matemáticas en inglés”.

Lazos familiares

Para nadie es fácil partir de su casa, dejando compañeros, amigos y familia atrás. Echan de menos a sus familias (el hermano de Brooke está pasando unos días aquí), pero han encontrado a personas que les hacen sentir casi como de su “familia”. Para Brooke las “videollamadas” están a la orden del día, “sin ellas mi madre me estrangularía, aunque sabe que vivimos bien”.

Tom dice sentirse“como en casa, tenemos una pandilla guay”, y es que ciertamente en Vilagarcía están “cómodos” con un montón de personas con las que compartir tiempo de ocio en bares, cafeterías y pubs.

Actualidad

No podíamos terminar esta conversación en la radio sin hacer una breve pregunta sobre temas relacionados con la actualidad política de sus países. Conocer sus impresiones sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y el Brexit en Inglaterra. Ninguno muestra demasiado interés. “Yo me fui para escapar, esquivar unos años terribles en mi país”, explica Brooke haciendo alusión al mandato de Donald Trump. “Yo prefiero leer libros antes que hablar del Brexit, es una locura”, argumenta Tom, añadiendo que “es horrible que no quieran unificar todos los problemas y buscar una solución juntos. Desde el Brexit los casos de racismo en el país han aumentado un montón”.

Estamos seguros de que con la alegría, juventud y felicidad que desprenden Brooke y Tom en nuestra tierra, en poquito tiempo, serán dos gallegos más.