El coronavirus aplaza la renovación de Mikel Merino

La renovación de Mikel Merino con la Real Sociedad está prácticamente cerrada. Peros crisis del coronavirus va a retrasar su firma para que pueda hacerse oficial la ampliación del contrato del centrocampista navarro, una de las revelaciones de la presente temporada y que estaba ya en la prelista de Luis Enrique para debutar por fin con todo merecimiento en la selección española absoluta. El club donostiarra tenía previsto hacerlo oficial esta próxima semana, pero debido a la situación de crisis que se vive en el país por la alerta sanitaria del COVID19, dejará la firma del nuevo contrato de Merino para más adelante, seguramente para después de que haya pasado la crisis del coronavirus.

No obstante, los términos del nuevo acuerdo entre la Real Sociedad y Mikel Merino están ya cerrados, la sintonía entre las partes es total, y la ampliación de contrato del jugador navarro se puede dar por hecha, a falta de que estampe su firma en las oficinas de Anoeta, a donde no puede dirigirse, porque tal y como informó el club realista las oficinas que tiene en el estadio donostiarra permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. A Mikel Merino todavía tiene por delante una larga relación contractual con la Real, pero su gran nivel desde que llegara a San Sebastián procedente del Newcastle hace temporada y media a cambio de 12 millones de euros, y su explosión especialmente en el último año, han provocado que el club realista haya reaccionado para acondicionar su contrato a la importancia que ha adquirido para Imanol Alguacil, para quien es una pieza tan básica que no descansa ni en Copa ni en Liga. También porque en la Real tienen constancia del seguimiento al que está siendo sometido por parte clubes europeos importantes, entre otros el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Manchester United, que han estado incluso en el ‘Reale Arena’ viéndole en directo.

Merino termina contrato con la Real en 2023 y tiene hasta este verano una cláusula de 45 millones de euros, pero subirá a 50 millones a partir de 2021, cantidades que no son excesivamente elevadas para lo que se paga a día de hoy en el mundo del fútbol por un jugador con la edad y la proyección del navarro, que apunta a ser el futuro de la medular de ‘La Roja’. Por esa razón, el club realista ampliará su vinculación contractual hasta junio de 2025, duplicando su cláusula de rescisión, que pasaría a ser de 90 millones de euros. Todos estos términos, y otros detalles, están ya acordados y sólo falta redactarlos y plasmarlos en papel, para que Merino estampe su firma y amplíe su contrato con la Real, algo que deberá esperar todavía un poco más por culpa del coronavirus, cuando la intención era que esta misma semana que entra se pudiera hacer efectiva y hacerla oficial, una vez que la carga de partidos de la Real bajaba por la ausencia ya de partidos entre semana, al haber terminado los encuentros de Copa y haber jugado ya el choque aplazado en Ipurua.