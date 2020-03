Denuncian falta de medios contra el coronavirus tras un motín en la cárcel de Tahíche

La asociación de funcionarios de prisiones "Tu Abandono Me Puede Matar", a través de su delegación en Lanzarote, ha denunciado la carencia de medios de protección contra el coronavirus-COIVD 19 para los trabajadores de los centros penitenciarios. La denuncia se ha hecho pública tras el motín producido este domingo en el Centro Penitenciario de Tahíche.

Según el colectivo de funcionarios, fue en la mañana del domingo y tras el reparto diario de las medicaciones prescritas por el equipo facultativo del Centro a los internos cuando se inició una pelea. Dos internos pretendían extorsionar a un tercero para que les entregue su medicación pero al negarse, se produce una refriega entre ellos, lo que produce la rápida intervención de un pequeño equipo de funcionarios asignados a ese departamento.

Tras conseguir separarlos y querer aislar a los agresores de la victima, se vieron rodeados por un numero muy significativo de internos, dado que uno de ellos se negaba a salir del módulo y amenazaba con agredir al personal de servicio si lo sacaban de allí, consiguiendo el apoyo del resto de internos que se habían acercado para que no lo llevaran a cabo.

Ante esta situación, se personaron quince funcionarios más pero se vieron rodeados por los internos del mismo módulo, recibiendo insultos y amenazas de todo tipo con incluso algunos “agarrones” por parte de las personas que cumplen condena allí. Tras cerca de una hora y media "de tensión física y psicológica" (alguno de los funcionarios que ha vivido los hechos lo ha calificado de una autentica “melé” de rugby) se conseguió encerrar a los internos en sus celdas y aislar a los cinco cabecillas.

Tras ser reubicados en el Módulo de Aislamiento del Centro, que no cumple las mismas condiciones de seguridad que uno homólogo de un Centro Tipo, el domingo por la tarde siguieron las amenazas de muerte hacia los funcionarios, así como de quemar el departamento o incluso suicidarse.

Reivindacaciones de los internos

Entre las reivindicaciones de los internos figuran que los funcionarios les paguen de su bolsillo café y tabaco y denuncian el "agravio" que supone que sus familiares no puedan acceder al del centro para visitarlos a causa de la pandemia por coronavirus-COVID 19 pero que en cambio “los funcionarios si pueden venir de fuera y contagiarnos el virus”.

En este sentido, la asociación ha denunciado que la Administración Penitenciaria no les esta dotando del material de protección adecuado para hacer frente al coronavirus-COVID 19 "en ocasiones con excusas tan pueriles y peregrinas como que podemos “atemorizar a la población reclusa, si nos ven con mascarillas". Añaden que entrar a trabajar sin medidas de protección, más aun cuando el país se encuentra en Estado de Alarma, es cuanto menos "una temeridad, y fuera de toda duda, una irresponsabilidad, ya que ponemos en peligro no sólo nuestra salud, si no también la de la población reclusa que depende de nosotros y la de familiares y profesionales que por diversos motivos entran en contacto con esta Administración".

Aseguran que se están celebrando comunicaciones en 30 Centros Penitenciarios, sin que se observe por parte de la Administración Penitenciaria "unas mínimas normas de higiene extraordinarias para esta desgraciada pandemia que padecemos, donde se amontonan decenas de personas, a veces cientos". Por último, aseguran que no sólo se han vivido motines en Lanzarote, sino también en Alicante y Granada.