Aumenta a diez positivos los casos de coronavirus en Soria, uno ha sido dado de alta

Continúan aumentando los casos positivos de coronavirus en la provincia de Soria. Según la comunicación oficial son 10 casos los que se registran en Soria, dos de ellos en el centro de mayores Los Royales y otro en el centro de personas con discapacidad Santo Ángel de la Guarda. En la UCI del hospital Santa Bárbara hay dos sorianos. Un paciente ha sido dado de alta. La delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, apunta que “tenemos respiradores suficientes, estamos organizados en el hospital, no habrá problemas en materia de UCI”. Preocupa la situación del centro de mayores de Los Royales “porque es un colectivo vulnerable con pluripatologías, ayer se hicieron cinco pruebas a cinco residentes más y estamos esperando a los resultados, las dos personas positivas están aisladas al igual que los que se mantienen a la espera, y el personal que atiende está haciendo una labor encomiable”. De momento no se pueden analizar las pruebas en Soria, “estamos en ello para poder habilitarlo pero esperamos material de Alemania y en cuanto lo tengamos, lo procederemos a analizar en Soria”. Hay una veintena de sanitarios aislados en el hospital Santa Bárbara debido un error en un resultado de un paciente que en la mañana del sábado se conoció que era positivo, cuando en un primer momento se formuló negativo desactivando el protocolo. Los sanitarios que tuvieron contacto con el paciente, que se encuentra en la UCI, se mantienen a la espera de los resultados de sus muestras. De Gregorio recuerda la necesidad de EPIS, de equipos de protección individual en los centros sanitarios, “cualquier ciudadano, colectivo o empresa, que tenga material por favor que lo done, muchos lo han hecho ya y se lo agradecemos”.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, insta a los sorianos a “cumplir el decreto de Estado de alarma, que no salgan de sus casas más que para lo necesario o ir a trabajar, que lleven a cabo escrupulosamente las medidas de higiene que se les dice, el esfuerzo lo estamos haciendo todos estos días y hay que hacerlo bien para que surta efecto”. Latorre descarta que de momento la unidad militar UME circule por las calles de Soria, “pero está todo preparado para pudiera hacerlo si fuera necesario”.

El centro médico PAMA privado ubicado en la capital de Soria ha sido uno de los primeros centros en poner a disposición del Gobierno todo su material y a sus profesionales. Su responsable el doctor José Pastor considera que “es un acto de responsabilidad”. Añade que “estamos en una situación que habría que comprarla con la gripe del año 18, una pandemia terrible. No hay que alarmarse ni angustiarse, tiene el peligro que tiene y no se lo podemos quitar. Hay que tomar las medidas que escuchamos continuamente y, de tener síntomas, hay que llamar al teléfono de consulta de la Junta. Cuando haga falta, se hacen las pruebas”. El centro PAMA ofrece ayuda psicológica gratuita para quienes la necesiten, “echamos una mano para el que quiera, para quien pase un mal momento o un miedo que no puede controlar”.

Mientras tanto, desde el ayuntamiento de Soria se tramitaron ayer dos sanciones contra la Ley de Protección Ciudadana. Se remitieron a la Subdelegación del Gobierno. Se trata de un bar y un grupo de seis jóvenes.

El alcalde Carlos Martínez dice que “a veces la realidad supera a la ficción y la repercusión que esto va a tener económicamente y en nuestro día a día va a ser muy fuerte, pero hay que adelantarse a los acontecimientos y trabajar rápido para vender al virus. La evolución lleva una evolución de vértigo y todo lo que hagamos se queda corto”. El alcalde ha avanzado más medidas que el consistorio ha tomado, “con esta situación hemos cerrado todas las dependencias municipales y a través del número 010 atendemos a los ciudadanos, generamos turnos en cada instalación para las labores de mantenimiento y conservación para que después de que acabe esto estén a punto para abrir con normalidad”. Policía y bomberos, servicios funerarios, limpieza y recogida de basura, el almacén municipal como el día de hoy con negadas se ha activado, “todos están funcionando de forma organizada”. También el autobús urbano ha quedado suspendido al menos hasta el 1 de abril.

También la Diputación de Soria aplica servicios mínimos ante la crisis del coronavirus COVID-19. La medida se mantendrá durante los días en los que esté vigente el Estado de Alarma decretado por el Gobierno central, para garantizar la seguridad de los trabajadores de la Institución y de los ciudadanos de la provincia.El decreto suspende toda la actividad desarrollada por la Diputación de Soria, con excepción de la que corresponde a los servicios esenciales, como el Cuerpo Provincial de bomberos, el personal sociosanitario que atiende a los mayores residentes, los profesionales del departamento de Vías y Obras que velan por favorecer el servicio de Viabilidad Invernal que sigue activo en días como el de hoy donde las quitanieves trabajan para garantizar el buen estado de las carreteras y también del buen funcionamiento del servicio de suministro de agua para consumo humano a través de cisternas.

María Jesús Delso es la propietaria de la farmacia Delso de la capital y apunta que “hemos puesto unos paneles de cristal en cada uno de los mostradores y una cinta en el suelo en forma de línea que no pueden traspasar los clientes. Seguimos sin tener mascarillas, ni geles, y los termómetros comienzan a agotarse”. El mensaje de María Jesús Delso desde su farmacia a los sorianos es “que sigan estrictamente las órdenes y las medidas de higiene, que vengan a comprar sus medicamente con tranquilidad y, a poder ser, que no vengan personas mayores ni grupos de riesgo y les hagan llegar sus medicinas”.

Los responsables de Mercadona en Soria, recomiendan a los sorianos “acudir al de Santa Bárbara o al de Eduardo Saavedra sin niños o personas de grupo de riesgo, solo una persona que vaya a realizar la compra, espaciar las compras y no acudir a la hora de la apertura, no almacenar productos innecesariamente porque no hay problemas de abastecimiento y pagar con tarjeta en vez de efectivo”. María, propietaria de ‘Alimentación María’ de la calle Diego Acebes de la capital, asegura que “vienen los clientes viene a por pan, leche de Soria, agua y leche, fruta y verdura también pero el resto de productos van a comprarlos al supermercado”.

Javier Jiménez, consejero de la empresa Transportes Molinero, añade que “es triste que tengamos que llegar a esta situación para que sectores como la sanidad, el campo y el que represento que es el de transportes, se valoren socialmente y se den cuenta de lo que representamos, somos el patito feo siempre pese a que somos uno de los sectores estratégicos. Recuerdo que a bordo de cada cambión va una persona que se merece un respeto no solo en estos momentos sino siempre”.