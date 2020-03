Lo positivo de quedarse en casa

La vida sigue y la radio es la mejor aliada para contarla. Porque si algo pasa está La SER y en Toledo hay muchos motivos para quedarse en casa y seguir disfrutando del tiempo libre. Y es que estos días mucha gente trabaja a distancia, estudia o simplemente cuida de los más pequeños.

Por ello desde 'Hoy por Hoy Toledo' cada día proponemos alternativas de ocio y tiempo libre de la mano de reconocidas voces del deporte, la comunicación, la música o la gastronomía. También mostramos como nuestro equipo trabaja desde casa y así cada día escucharemos 'El diario de Sara...' con Sara Cebrián y los más pequeños de la casa: Nora y Lucas.

En clave infantil hemos comenzado la semana saludando a Diego, un niño de Fuensalida que ha cumplido cinco años y no lo ha podido celebrar con sus amigos. La radio ha podido recopilar las felicitaciones de algunos de sus compañeros para que lo escuche en directo.

SER Saludables pasa a ser una sección diaria en la que el entrenador personal y triatleta Pedro Tomé nos dará algunos consejos para hacer deporte en casa. Con una silla y cartones de leche ya se puede trabajar durante 30 o 40 minutos diarios.

Otra opción es la de la cultura. El director del festival del Cine y la Palabra (CiBRA) Gabriel Castaño se ha comprometido con todo su equipo a proponer un título diario y ha comenzado por 'Big', la película protagonizada por Tom Hanks y Elizabeth Perkins de 1988.

El periodista y escritor Enrique Sánchez Lubián bajo la sintonía de Riders on the Storm, de The Doors nos ha recomendado la lectura de 'El jinete polaco' de Antonio Muñoz Molina.

De la mano del cantautor Carlos Ávila hemos descubierto que pese a no poder actuar el próximo sábado en Santander, esta misma semana va a grabar un mini concierto que colgará en redes sociales para dar a conocer su último trabajo 'Pero lo nuestro es cantar'.

No va a ser sencillo permanecer todo el día en casa durante, al menos, dos semanas. Lo mental juega un papel fundamental y desde 'Más que palabras' se ofrecen para ayudar y atender a todas las personas que necesiten algún tipo de consulta. La psicóloga Cristina Gómez estará a diario en la SER para "buscar lo positivo y aprender a convivir encerrados unos días".

Además este lunes en 'Hoy por Hoy Toledo' hemos hablado con el Presidente de la Federación de vecinos de la capital Tomás Ruiz, que ha contado cómo desde las diferentes asociaciones de barrio se han ofrecido para ayudar a las personas que más lo necesiten para hacer algún tipo de recados.

También hemos conocido a Manuel Sánchez, un joven toledano que desde hace dos años es corresponsal de EFE en Londres. Su ámbito de ocupación es el deporte y con la suspensión de las competiciones ha regresado a España hasta nuevo aviso.